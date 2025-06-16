Погиб участник забега Trail Running Energy на Северном Кавказе

На Домбае во время забега Trail Running Energy погиб один из участников — 38-летний красноярец Михаил Морозенко. Он заявился на дистанцию в 100 км и на 12-м километре пути сорвался с ледника близ перевала Алибек. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила участница соревнования Татьяна Черушева. Трагедия случилась 13 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Морозенко

Фото: Личная страница Михаила Морозенко во Вконтакте Михаил Морозенко

Фото: Личная страница Михаила Морозенко во Вконтакте

«Миша сорвался со снежника и очень быстро покатился вниз, пытался зарубиться палкой, но поверхность после морозной ночи была сильно твердая (если бы он выжил, это было бы чудо, но, к сожалению, его не произошло). Миша был бойцом со стальным характером и в момент падения сделал все от него зависящее, чтобы уцелеть»,— написала Черушева.

В свою очередь, вдова погибшего Екатерина в разговоре с ТАСС сказала, что пока не имеет всей информации о случившемся. «Что-то конкретное я смогу сказать только после того, как получим от следователей все документы. Я только сейчас вылетаю. Он поскользнулся на леднике и покатился вниз. Тело уже спустили вниз. Михаила похоронят в Анапе»,— рассказала женщина.

Согласно информации из Telegram-канала Trail Running Energy, гонка на 100 км была приостановлена из-за ухудшения погодных условий.

Арнольд Кабанов