Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как технология NoLACE помогает улучшить качество звонков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В начале этого года мобильный трафик на станциях столичного метро вырос в среднем на 38% — такие данные приводит правительство Москвы. Рост наблюдается не только в подземке. Избежать дефицита из-за повышения нагрузки можно либо за счет расширения пропускной способности, либо внедрения новых частот, например, 5G, либо с помощью технологий, способных компенсировать проблемы со связью.

Создатели мессенджера MAX реализовали пример такого подхода, внедрив технологию NoLACE. Я решил проверить, как она работает в сложных для мобильного оператора условиях: в большом бизнес-центре, кафе и уже упомянутом метро — в общем, там, где плотность мобильного трафика особенно высокая. Но для начала разберемся, что такое NoLACE. Это технология улучшения передачи голоса, основанная на сочетании методов машинного обучения и цифровой обработки сигналов. Она убирает фоновый шум, исправляет искажения и восстанавливает пропущенные кусочки речи. Все это происходит в реальном времени. Благодаря этому собеседник слышит вас четко, даже если связь на секунду пропала или стала хуже.

Как показала практика, и на iOS, и на Android мессенджер MAX хорошо справляется с фоновыми звуками в метро, даже без наушников с шумоподавлением, которые сейчас есть почти у каждого пассажира. Раньше при разговорах в одном из крупнейших бизнес-центров Москвы, особенно в лифте, часто возникали заикания и пропуски фрагментов речи. Технология NoLACE не избавила от них идеально, как я надеялся, однако речь стала полностью понятной. А в переполненном кафе, где и без того перегруженный трафик дополнительно создавали десятки ноутбуков, проблем с качеством связи в MAX не возникло вовсе.

Здорово, что технология NoLACE доступна всем пользователям мессенджера — надо лишь убедиться, что приложение обновлено до последней версии.

Александр Леви