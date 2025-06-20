Илюшу Дзюмана прооперируют в июне

11 июня на rusfond.ru, в «Ъ» и в эфире ГТРК «Приморье» мы рассказали историю пятилетнего Илюши Дзюмана из Приморского края («Человек-конструктор», Оксана Пашина). У Илюши несовершенный остеогенез — очень хрупкие кости. Он перенес долгое лечение и две операции на бедрах, окреп и встал на ноги. Сейчас из-за усилившейся нагрузки нарастает деформация левой голени, кость нужно укрепить с помощью раздвижного штифта. Но оплатить дорогую операцию семья мальчика не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 880 780 руб.) собрана. Евгения, мама Илюши, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Дзюман

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Илья Дзюман

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 11 июня 7290 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Приморье», «Калининград», «Брянск», «Липецк», «Кузбасс» и еще 130 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 19 компаний исчерпывающе помогли 74 детям, собрано 35 012 304 руб.