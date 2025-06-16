ChatGPT научился искать по изображениям и стал точнее отвечать на запросы

Компания OpenAI добавила в ChatGPT поддержку поиска по изображениям. Также улучшилось понимание чат-ботом сложных запросов: он реже повторяется в длинных диалогах и точнее следует инструкциям. В компании отметили, что, согласно внутренним тестам, новая версия ChatGPT нравится пользователям куда больше предыдущей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Были пересмотрены принципы работы с результатами поиска — теперь система стремится предоставить максимально подробный ответ внутри интерфейса, что удобнее для пользователей, но приведет к снижению трафика на медиаресурсах, не заключивших соглашения с OpenAI. В компании уточнили, что уже подписали лицензионные договоры с Associated Press, Financial Times, Reuters, Vox Media и другими крупными изданиями.

Однако в ряде случаев ответы ChatGPT стали излишне многословными, особенно при простых запросах. В OpenAI признают, что система далека от совершенства и что ответы по-прежнему требуют проверки со стороны пользователя. Компания пообещала оперативно доработать механизм генерации ответов, чтобы улучшить баланс между точностью и лаконичностью.

Евгений Федуненко