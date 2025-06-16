Гладков: восстановление домов уехавших из России белгородцев надо отложить

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что работы по восстановлению поврежденного в результате боевых действий имущества местных жителей должны проводиться поэтапно. В первую очередь, по его мнению, следует помогать тем людям, которые остаются в регионе, «страдают, работают в крайне тяжелой ситуации». А те белгородцы, кто в последнее время эмигрировал из страны, для получения подобной помощи от государства должны будут подождать окончания СВО, отметил глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«У меня большой вопрос в правильности наших действий — что мы одинаково помогаем всем. Мы сейчас говорим (не про тех, кто) выехал на день-два, а уехал за рубеж вместе с семьей. Почему мы их должны ставить в один ряд со всеми?» — заявил губернатор на заседании правительства области 16 июня.

По мнению господина Гладкова, «если есть двойное гражданство, пусть (уехавший из Белгородской области россиянин.— "Ъ") обращается к той стране, в которой он получил гражданство».

«Закончится специальная военная операция — отдельно соберемся, будем рассматривать. А сейчас пока консервировать эти (жилые) объекты. Так же, как и автомобили. А так (как оказывается помощь всем, одновременно.— "Ъ"), мне кажется, нечестно и несправедливо. И правильно жалуются люди»,— заключил глава региона.

На прошлой неделе губернатор Гладков заявлял, что в 2024 году в области восстановили 28 тыс. частных домов и квартир, поврежденных при воздушных атаках. По его словам, на эти цели было выделено 1,7 млрд руб.