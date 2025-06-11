Гладков: в 2024 году на восстановление жилья в Белгородской области направили 1,7 млрд

В 2024 году в Белгородской области восстановили 28 тыс. частных домов и квартир, поврежденных при обстрелах. На эти цели было выделено 1,7 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время ежегодного отчета перед облдумой. Он добавил, что местный и федеральный бизнес направил на помощь жителям региона почти 10 млрд руб.

В прошлом году ВСУ почти 5 тыс. раз обстреляли Белгородскую область — столько же, сколько за предыдущие два года. Беспилотники атаковали регион порядка 10 тыс. раз. Самый большой объем разрушений зафиксирован в Белгороде — в облцентре пострадали около 15 тыс. домовладений.

«Прошлый год был тяжелым — катастрофическая ситуация продолжалась до апреля. Это был один из самых сложных периодов нашей области»,— подчеркнул Вячеслав Гладков.

Алина Морозова