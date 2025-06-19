От экспериментов к реальным проектам

В начале июня 2025 года Москва стала площадкой для важного отраслевого события — международной конференции 3DMIX 2025, посвященной аддитивным технологиям в строительстве. Мероприятие, организованное на базе ведущего строительного вуза страны НИУ МГСУ, собрало экспертов со всего мира для обсуждения будущего 3D-строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Технология уже переходит в стадию практического применения: возводятся жилые дома, социальные объекты и инфраструктурные проекты. Какие прорывы ожидаются в ближайшие годы? Какие российские разработки могут изменить отрасль? Как государство поддерживает развитие технологии и где она будет внедряться в первую очередь?

Главные итоги конференции — в интервью «Ъ-Науке» директора Научно-исследовательского института строительных материалов и технологий (НИИ СМиТ) НИУ МГСУ Алексея Адамцевича.

— Какие главные технологические тренды в 3D-строительстве были озвучены на конференции? Что станет прорывом в ближайшие два-три года?

— На конференции 3DMIX 2025 обсуждались актуальные направления развития строительной 3D-печати, и в центре внимания оказались именно те технологии, которые в ближайшие два-три года могут радикально изменить подход к строительству. Речь шла о развитии не только самих принтеров, но и новых типов материалов для печати, проектных решений и новых перспективных областей применения технологии, систем контроля качества и нормативной базы. Важным трендом стало обсуждение перспектив применения аддитивного строительного производства для освоения труднодоступных территорий и восстановления новых регионов, где особенно остро стоит вопрос кадрового дефицита. Особое внимание привлек опыт реализации первого в России объекта, построенного по технологии аддитивного строительного производства и прошедшего государственную экспертизу проектной документации,— Центра Мелля в Татарстане, которому было посвящено несколько докладов. Этот проект стал важным прецедентом, доказав возможность применения инновационной строительной технологии при возведении ответственных объектов, что, очевидно, говорит о потенциале прорывного развития отрасли в следующие несколько лет. Параллельно отмечалась растущая роль интеграции с цифровыми системами управления проектами, включая BIM-моделирование. Разработка новых материалов, таких как геополимеры или полистиролбетоны, также обещает изменить архитектуру и экономику строительства, открывая новые возможности для проектирования и возведения зданий.

— Расскажите о российских разработках в области 3D-печати бетоном, представленных на конференции. Есть ли у них потенциал для массового внедрения?

— На конференции 3DMIX 2025 впервые прошла выставка 3DMosPrint, где ведущие российские разработчики представили свои новейшие строительные 3D-принтеры и технологии печати бетоном, в том числе разработанные в кооперации с НИУ МГСУ. Были продемонстрированы как промышленные установки для масштабного строительства, так и решения для малоэтажного домостроения, включая печать сложных архитектурных форм.

Особый интерес участников вызвал доклад Андрея Руденко, CEO компании Total Kustom (США) — пионера мировой отрасли аддитивного строительства. Именно он в 2014 году создал первый в мире объект по технологии префаб в США, а в 2015 году реализовал первый проект полевой 3D-печати на Филиппинах, заложив основы для развития отрасли. Его выступление подчеркнуло глобальный потенциал технологий, которые сейчас активно развиваются и в России.

На сегодня Россия обладает огромным технологическим и кадровым потенциалом для массового внедрения аддитивных технологий. Уже сегодня отечественные технологии позволяют: строить жилье и инфраструктурные объекты быстрее и дешевле традиционных методов; использовать местные материалы, снижая зависимость от импорта; реализовывать проекты в наиболее сложных климатических условиях, включая Заполярье.

Эти технологии готовы к масштабированию не только внутри страны, но и для экспорта в другие страны. Опыт таких пионеров, как Андрей Руденко, подтверждает: российские разработки имеют все шансы занять лидирующие позиции на мировом рынке строительных инноваций.

— Какие инициативы Минстроя, Минпромторга и Минобрнауки были представлены? Планируются ли изменения в нормативной базе для 3D-строительства?

— На конференции 3DMIX 2025 были озвучены ключевые инициативы государственных органов по развитию аддитивного строительства в России. Минстрой России поддержал амбициозную идею напечатать 1 млн кв. м жилья в России к 2030 году. Эта инициатива направлена на решение стратегических задач по обеспечению граждан доступным жильем и созданию комфортной среды проживания. Минпромторг анонсировал комплекс мер поддержки производителей строительных 3D-принтеров, включающий систему субсидий и грантов для технологических предприятий. Со своей стороны Минобрнауки ведет активную работу, направленную на обеспечение возможности научно-технологической поддержки и кадрового обеспечения развития перспективных технологий ведущими вузами страны в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Благодаря этому, например, создание прототипов продуктовых решений для массового применения аддитивного строительного производства в России на основе технологии строительной 3D-печати бетоном стало одним из ключевых проектов программы развития НИУ МГСУ до 2036 года.

В нормативной сфере также происходят существенные изменения. Над различными аспектами стандартизации применения аддитивных технологий в строительстве сегодня работают сразу три технических комитета: ТК-182, ТК-400 и ТК-465. К этой работе также подключены ведущие вузы и профессиональные ассоциации. Разработка комплекса согласованных стандартов и правил призвана создать полноценную нормативную базу для масштабного внедрения технологии строительной 3D-печати.

— Замминистра строительства РФ Сергей Музыченко говорил о планах масштабирования технологии. Какие регионы и проекты будут приоритетными?

— Согласно заявлению Сергея Музыченко, в рамках реализации масштабной программы жилищного строительства в России планируется возвести около 1 млрд кв. м жилья к 2030 году всеми доступными технологиями. Строительная 3D-печать, демонстрирующая высокую скорость возведения объектов и экономическую эффективность, потенциально может занять заметную нишу в этом объеме, особенно в сегментах доступного жилья, социальных объектов и типовой инфраструктуры. Достижение значения 1 млн кв. м для отрасли строительной 3D-печати сделает ее важной частью общего строительного комплекса страны. Успешная реализация пилотных проектов и развитие нормативной базы позволят технологии закрепиться на рынке как конкурентоспособной альтернативе традиционным методам строительства. Приоритетными могут стать регионы с низкой плотностью населения и дефицитом трудовых ресурсов, прежде всего это Дальний Восток, Арктика, Сибирь и Крайний Север. Также высок интерес в регионах с интенсивным развитием индивидуального жилищного строительства, таких как Подмосковье, Краснодарский край и Республика Татарстан. Татарстан уже стал пилотной площадкой благодаря реализации проекта крупнейшего в мире 3D-печатного здания и перспективной инициативе по созданию 3D-деревни. Подобные проекты будут тиражироваться в регионах с высокой стоимостью труда и острой потребностью в ускоренной застройке.

— Какие новые материалы для 3D-печати были представлены? Есть ли российские аналоги зарубежным смесям?

— Отечественный рынок материалов для аддитивного строительного производства полностью импортонезависим. Ежегодно в России появляются новые производители и материалы для аддитивного строительного производства. Некоторые перспективные российские разработки были представлены и на конференции. Особое внимание привлекли две инновационные разработки, созданные в НИИ СМиТ НИУ МГСУ совместно с промышленным партнером — компанией «Мосстрой-31». Первая — экструдируемый полистиролбетон для контурной и полнотелой печати, который отличается значительно меньшим весом при сохранении высокой прочности, низкой себестоимостью производства и сниженной трещиностойкостью благодаря демпфирующим свойствам пенополистирола. Этот материал позволяет увеличить возможности наращивания конструкций за счет снижения веса, а также отказаться от дополнительного утепления, что существенно сокращает сроки строительства. Его шероховатая поверхность обеспечивает высокую адгезию при отделочных работах. Вторая разработка — полистиролбетон для заполнения внутреннего объема напечатанных ограждающих конструкций, который по своим ключевым параметрам превосходит традиционно используемый для этих целей пенобетон. Этот материал характеризуется низкой остаточной влажностью, улучшенными теплоизоляционными свойствами с коэффициентом теплопроводности всего от 0,07 Вт/(м·К), меньшим весом при равной прочности и высокой адгезией к бетонным поверхностям. Он отличается повышенной долговечностью и морозостойкостью, а также удобством монтажа: его можно как заливать, так и наносить методом торкретирования, что особенно важно при создании сложных архитектурных форм.

— Насколько рентабельна 3D-печать в строительстве по сравнению с традиционными методами? Когда окупаемость станет очевидной?

— Оценка рентабельности 3D-печати в строительстве зависит от множества факторов: региона, масштаба проекта, сложности архитектурных решений, стоимости рабочей силы и логистики. В ряде случаев — особенно при строительстве типовых одноэтажных объектов в регионах с высокой стоимостью труда — технология уже сейчас оказывается экономически эффективной. По оценкам НИУ МГСУ, стоимость печати внешней стены в черновой отделке с заполнением утеплителем составляет около 5–6 тыс. руб. за 1 кв. м, что сопоставимо с затратами при традиционном строительстве. Наибольший экономический эффект достигается за счет отказа от опалубки и уменьшения доли ручного труда. При этом технология особенно эффективна при печати сложных форм, которые в традиционном строительстве потребовали бы индивидуальной опалубки и высококвалифицированной рабочей силы. Окупаемость становится особенно очевидной при переходе от единичных объектов к серийной печати целых жилых районов или промышленных объектов.

— Какие ниши наиболее перспективны для стартапов в этой сфере?

— В настоящий момент существует несколько направлений, где строительная 3D-печать может быть особенно привлекательной для начинающих компаний. Одним из наиболее очевидных направлений являются малые архитектурные формы: лавочки, колонны, беседки, элементы благоустройства. Эти объекты не требуют сложных проектных решений и позволяют быстро выйти на рынок. Также перспективным направлением остается индивидуальное жилищное строительств: гостевые дома, дачи, малоэтажные жилые здания. Третья важная ниша — модульные объекты: временные укрытия для зон чрезвычайных ситуаций, фортификационные сооружения, модули для военных или гуманитарных целей. Поскольку технология позволяет быструю адаптацию к конкретным задачам и условиям, она особенно удобна для стартапов с гибкой производственной моделью.

— Какие программы подготовки специалистов по аддитивным технологиям были представлены? Достаточно ли в России профильных учебных центров?

— Вопрос кадрового обеспечения отрасли аддитивного строительства неоднократно поднимался в ходе дискуссий на конференции 3DMIX 2025 и остается одним из ключевых для успешного внедрения технологий. В России уже формируется система подготовки специалистов в этой области. Ведущие технические вузы, включая НИУ МГСУ, разработали программы дополнительного профессионального образования по строительной 3D-печати и активно работают над включением соответствующих дисциплин в основные образовательные программы специалитета и магистратуры.

Параллельно развивается сеть специализированных учебных центров для подготовки операторов строительных 3D-принтеров, создаваемых производителями оборудования и девелоперами отрасли. Среди успешных примеров можно выделить центры компаний AMT, Smart Build и «3Д Арт». Участники конференции имели возможность лично ознакомиться с работой учебного центра аддитивных технологий Smart Build в Клинском районе во время экскурсионной программы (сам этот центр, кстати, также напечатан на 3D-принтере).

Однако для реализации амбициозных программ, таких как печать 1 млн кв. м жилья к 2030 году, существующих образовательных мощностей будет недостаточно. Требуется значительное расширение сети учебных центров, увеличение количества образовательных программ и масштабирование успешных практик подготовки кадров. Сфера образовательных услуг в области аддитивного строительства имеет значительный потенциал для роста, и ее развитие должно идти параллельно с технологическим прогрессом отрасли.

— Какие навыки будут критически важны для работы в 3D-строительстве через пять лет?

— Через пять лет работа в сфере строительной 3D-печати потребует от специалистов владения комплексом навыков на стыке цифровых технологий, инжиниринга и практического строительства и материаловедения. На этапе становления отрасли особенно ценны будут универсалы, способные охватывать весь комплекс технологий: от цифрового проектирования до эксплуатации оборудования и контроля качества. Ключевыми компетенциями станут глубокое понимание BIM-моделирования и работы с CAD-программами, знание свойств современных строительных смесей, умение настраивать параметры печати под разные материалы и условия, а также навыки интеграции 3D-технологий в традиционные строительные процессы. Однако по мере развития отрасли неизбежно произойдет естественное разделение труда, и вместо универсальных специалистов станут более востребованы узкопрофильные специалисты — операторы промышленных 3D-принтеров, инженеры-материаловеды, проектировщики, оптимизирующие конструкции под аддитивные технологии, и специалисты по контролю качества напечатанных конструкций. Кроме того, всегда будут нужны люди, умеющие считать экономическую целесообразность применения технологии в конкретных условиях: от выбора смеси до логистики оборудования.

— Как будет развиваться эта отрасль в дальнейшем?

— Отрасль строительной 3D-печати в России уже прошла этап демонстрационных решений и переходит к стадии индустриализации. В ближайшие годы можно ожидать развития нормативной базы, создания типовых проектных решений, расширения рынка оборудования и материалов, а также появления образовательной экосистемы. В стране уже действуют более 15 производителей строительных принтеров, десятки разработчиков материалов и активно формируется сообщество проектировщиков, архитекторов и инженеров, работающих в новом технологическом укладе. Особое значение приобретут вопросы качества, безопасности и экономической эффективности. В перспективе технология будет использоваться не только в строительстве жилья, но и в инфраструктуре, оборонной сфере, при реконструкции и благоустройстве. Россия имеет научный, кадровый и производственный потенциал, чтобы стать одним из лидеров мирового рынка аддитивного строительства.

Подготовлено при поддержке НИИ СМиТ НИУ МГСУ