«Росхим» получил в управление индустриальный парк «Метафракс»

АО «Росхим» стало управляющей организацией подмосковного АО «Карболит». По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», изменения в ЕГРЮЛ внесены 10 июня. С ноября 2023 года управляющей организацией подмосковного завода являлось губахинское АО «Метафракс Кемикалс». При этом прикамский завод продолжает управлять «Карболитом», являясь 100%-ным учредителем этого АО. В апреле «Росхим» стал управляющей организацией еще одной подмосковной площадки «Метафракса» — ООО «Метадинеа».

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Владельцем АО «Метафракс Кемикалс» является холдинг «Росхим», он же выступает единоличным исполнительным органом АО.

В рамках АО «Карболит» действует индустриальный парк типа brownfield, расположенный в городе Орехово-Зуево (Московская область). Площадка индустриального парка «Карболит» имеет специализацию по размещению производственных и складских мощностей. Выручка АО в 2024 году — 500 млн руб.. чистый убыток — 8 млн руб.

«Метафракс Групп» специализируется в отрасли газохимии, является одним из крупнейших в России производителей метанола и его производных. Выпускает более 12 наименований химической продукции, в том числе формальдегид, меламин, а также синтетические смолы широкого спектра применения. Производственные мощности группы сосредоточены в компаниях «Метафракс Кемикалс» (крупно-и среднетоннажная химия) и «Метадинеа» (синтетические смолы), производственные площадки расположены в Пермском крае и в Подмосковье.