Сердцу не прикажешь

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) продолжают лидировать среди всех причин смертности в стране. Ежегодно, по данным Минздрава РФ, от болезней кровообращения в России умирают более 800 тыс. человек, 54,2% из них — пациенты с ишемической болезнью сердца. В Краснодарском крае, по последним обнародованным региональным минздравом данным за 2023 год, смертность от ССЗ составила 540 человек на 100 тыс. населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 48% смертей на Кубани, что на 3% выше общероссийских показателей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 48% смертей на Кубани, что на 3% выше общероссийских показателей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно недавно опубликованному докладу Краснодарстата, в регионе растет число новых пациентов с болезнями органов кровообращения. Так, в 2023 году в регионе было зарегистрировано 62 тыс. новых больных, тогда как в 2022 году — 57 тыс., в 2021 году — 55 тыс. По словам врача-терапевта, кардиолога клиники современной хирургии «Здрава» Юлии Казанцевой, на Кубани ССЗ являются причиной 48% смертей, что выше среднероссийского показателя 45%.

Негативные факторы образа жизни

И. о. заведующей клинико-диагностическим отделением центра хирургии и кардиологии CL Doctor, врач-кардиолог Лусине Саркисян рассказывает, что возникновению сердечно-сосудистых заболеваний способствуют гипертония, неправильное питание, ожирение, недостаточная физическая активность, курение и алкоголизм, а также постоянные стрессы.

«Высокое артериальное давление является одним из основных факторов риска для сердечно-сосудистых заболеваний. Риск повышает употребление большого количества насыщенных жиров, трансжиров, сахара и соли, а также недостаток овощей и фруктов. Развитию заболеваний сердца способствуют высокий индекс массы тела, сидячий образ жизни и низкий уровень физической активности. Негативно на систему кровообращения влияет табачный дым, а чрезмерное потребление алкоголя может привести к повышению артериального давления. Не нужно списывать со счетов и семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний, который также является значительным фактором риска»,— рассказывает кардиолог CL Doctor.

По мнению кардиолога-аритмолога «Клиники Фомина» Владислава Судакова, в числе факторов риска, характерных для Краснодарского края, в первую очередь следует назвать значительные перепады температуры, летнюю жару, особенно в урбанизированной местности. Это, отмечает врач, приводит к скачкам артериального давления, что, в свою очередь, повышает риски инфаркта миокарда или инсульта у людей с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Основные причины ССЗ: атеросклероз у 85% (ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда)

гипертензия у 67% (инсульт, хроническая сердечная недостаточность)

сахарный диабет второго типа у 32%

«В целом для нашей страны характерно потребление избыточного количества мучных изделий, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, искусственных трансжиров и поваренной соли. Растет уровень распространенности артериальной гипертензии, и в настоящий момент практически каждый второй взрослый в России — гипертоник»,— говорит господин Судаков.

Юлия Казанцева добавляет, что к факторам риска ССЗ относятся высокое потребление соли (традиционная кубанская кухня), что ведет к гипертензии у 40% взрослого населения. Кроме того, для сельскохозяйственных регионов характерно попадание в пищу пестицидов, которые повышают риск атеросклероза. В курортных зонах, по словам кардиолога, обычное дело — сезонный рост алкоголизма и гиподинамии.

«Мы живем во время пандемии хронических неинфекционных заболеваний (ишемическая болезнь сердца, онкологические заболевания, сахарный диабет). Факторы риска развития этих болезней хорошо известны: малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание и, как следствие, ожирение, курение, чрезмерное употребление алкоголя. В последние годы все больше внимания уделяется проблеме хронического стресса как важнейшего фактора риска. Растет уровень тревожных и тревожно-депрессивных расстройств, что также вносит свой вклад в развитие сердечно-сосудистых заболеваний»,— рассказывает Владислав Судаков.

Развитие технологий продлевает жизнь

За последние десятилетия медицина в области лечения и диагностики ССЗ значительно продвинулась благодаря множеству инновационных технологий и разработок, констатирует Лусине Саркисян. По ее словам, кардиологи регулярно изучают новые способы диагностики, лечения и профилактики заболеваний. Так, например, в Краснодаре можно сделать специализированное УЗИ — Speckle-tracking эхокардиографию, способную показать проблемы с сердечно-сосудистой системой за пять лет до проявления клинических симптомов.

«Золотым стандартом диагностики ССЗ является коронарография. МРТ и КТ уже обыденные процедуры исследования. Сейчас есть возможность в кратчайшие сроки и без разрезов провести стентирование. Тем самым обеспечить нормальное кровоснабжение человека. Все больше разрабатывают медикаментов для стабилизации атеросклеротических бляшек и снижения уровня холестерина. Применяются новые антиагреганты для профилактики тромбообразования и улучшения исходов при инфаркте»,— рассказывает госпожа Саркисян.

По словам Владислава Судакова, за последние десятилетия наибольших успехов удалось достичь в области хирургического лечения ССЗ. Он отмечает, что в 2000 году в России по сравнению со странами Запада выполнялось в 25 раз меньше операций на открытом сердце и в 35 раз меньше эндоваскулярных вмешательств. Сейчас, говорит врач, это отставание практически ликвидировано.

«За последние десять лет число операций при нарушениях ритма увеличилось на 50%. В 2023 году в РФ было имплантировано около 60 тыс. антиаритмических устройств и проведено более 43 тыс. операций по коррекции тахиаритмий. Однако все еще сохраняется потребность в увеличении доступности помощи при фибрилляции предсердий, имплантации кардиовертеров-дефибрилляторов, необходимых при жизнеугрожающих желудочковых аритмиях и для профилактики внезапной смерти у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью»,— говорит кардиолог-аритмолог «Клиники Фомина».

По его словам, в области медикаментозной терапии появились эффективные препараты для лечения сердечной недостаточности, которые врачи рутинно используют в своей практике.

Пять шагов к здоровому сердцу от Лусине Саркисян Регулярно проходите медицинские осмотры

Следите за питанием, оно должно быть сбалансированным

Регулярно занимайтесь спортом

Контролируйте показатели здоровья

Избегайте стрессов

Сочетание своевременной хирургической помощи и оптимальной медикаментозной терапии, по мнению господина Судакова, реально может продолжить жизнь и улучшить ее качество. «Однако нужно эффективнее работать над доступностью этой помощи и льготным лекарственным обеспечением, потому что качественная медицина — это дорого»,— резюмирует собеседник “Ъ-Здравоохранение”.

Юлия Казанцева отмечает в числе новейших достижений медицины в сердечно-сосудистой диагностике и лечении генетическое тестирование, которое позволяет выявить семейную гиперхолистеринемию, КТ-коронарографию (замена инвазивной ангиографии), TAVI (чрезкожная замена аортального клапана) и имплантируемые кардиовертеры без электрода. «Все это и ранняя реабилитация после инфаркта миокарда привело к снижению смертности на 40%»,— акцентирует кардиолог.

Лусине Саркисян добавляет, что в повседневной жизни россиян активно используются различные фитнес-трекеры и умные часы. Современные устройства мониторинга здоровья, по мнению врача-кардиолога, помогают следить за сердечным ритмом и другими показателями, что позволяет пользователям более активно управлять своим здоровьем.

«Все эти достижения в лечении и диагностике сердечно-сосудистых заболеваний способствуют снижению смертности и улучшению качества жизни. Например, лучшее лечение гипертонии и гиперлипидемии помогает снизить риск инфарктов и инсультов. А раннее выявление и своевременное вмешательство позволяют предотвратить развитие тяжелых форм заболеваний и улучшить прогнозы»,— говорит представитель CL Doctor.

ССЗ молодеют

Юлия Казанцева приводит данные, что за последнее время на 50% увеличились инфаркты миокарда у молодого населения и на 24% увеличилась гипертензия у подростков. Владислав Судаков также отмечает, что уже не являются редкостью случаи развития инфаркта миокарда в возрасте до 35–40 лет, а бывают, по его словам, и совсем молодые пациенты, которым нет и 30. «Чаще всего это мужчины, имеющие никотиновую зависимость, с неадекватным режимом труда и отдыха, часто употребляющие энергетики, с сидячей работой, связанной с психоэмоциональным перенапряжением»,— говорит кардиолог.

Тенденция к омоложению пациентов с риском сердечно-сосудистых заболеваний, а также с уже диагностированными патологиями, по словам Лусине Саркисян, связана с тем, что молодое поколение мало двигается и неправильно питается в условиях активного ритма жизни.

«Из-за того что все мы хотим успеть сделать больше и за малый отрезок времени, мы постоянно испытываем стресс. Омоложение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями является серьезной тенденцией, требующей внимания медицины и здравоохранения. Необходимы меры для профилактики, своевременной диагностики и активного лечения заболеваний, направленные на повышение осведомленности среди молодежи о факторах риска и важности здорового образа жизни»,— говорит госпожа Саркисян.

Спокойствие и физкультура

Владислав Судаков констатирует, что сердечно-сосудистые заболевания в большинстве своем являются хроническими, а это значит, что своевременная операция (будь то шунтирование или стентирование коронарных артерий при ишемической болезни сердца) или радиочастотная абляция при фибрилляции предсердий — это лишь способы лечения, но не излечения. Основой, по словам кардиолога, является медикаментозная терапия, соответственно, важнейший элемент — комплаэнтность пациента, то есть его приверженность к лечению.

«Наиболее важным направлением является профилактика заболеваний и ранняя диагностика уже имеющихся болезней, когда своевременное вмешательство позволяет избежать осложнений. Мои рекомендации будут банальными: занимайтесь физкультурой, найдите тот вид физической активности, который приносит вам удовольствие; ешьте больше овощей и зелени, морской рыбы и морепродуктов; избегайте стресса, разберитесь со своими вредными привычками и не пренебрегайте профилактическими осмотрами»,— говорит кардиолог-аритмолог «Клиники Фомина».

По словам Юлии Казанцевой, наиболее уязвимыми слоями населения в части ССЗ являются офисные работники с гиподинамией, которые проводят множество часов за компьютером, люди с хроническим стрессом и ночным перееданием, а также молодые матери с гестационным диабетом.

«В 80% случаев сердечно-сосудистые заболевания предотвратимы коррекцией образа жизни. Замените подсолнечное масло на оливковое, измеряйте давление два раза в день, спите по семь-восемь часов в темноте, ходите по 10 тыс. шагов в день и постарайтесь избегать стресса»,— советует кардиолог «Здравы».

Дмитрий Михеенко