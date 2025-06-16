Салон интимных услуг выявили в Норильске

В Норильске (Красноярский край) полицейские выявили салон интимных услуг. Об этом сообщает Telegram-канал регионального главка МВД России.

По информации правоохранителей, салон в 2023 году организовали две приятельницы, приехавшие в заполярный город из Приангарья и Красноярска. Они арендовали две квартиры. Первая использовалась для оказания интимных услуг, а во второй проживали проститутки.

Сотрудники угрозыска задержали обеих подруг-организаторов нелегального бизнеса, четверых девушек, оказывающих интим-услуги, изъяли клиентскую базу, бухгалтерию, банковские карты, рекламные визитки.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией, максимальное наказание — пять лет лишения свободы). Создателей салона на время следствия отпустили под подписку о невыезде. На четверых девушке составили административный протокол о занятии проституцией (ст. 6.11 КоАП РФ).

Илья Николаев