Главой службы внешней разведки Великобритании впервые станет женщина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что британскую службу внешней разведки (MI6, МИ-6) впервые возглавит женщина — кадровый офицер разведки Блейз Метревели. Об этом пишет газета Guardian.

Госпожа Метревели сменит на посту начальника Ричарда Мура осенью и станет 18-м начальником службы.

Сейчас 47-летняя Блейз Метревели работает генеральным директором отдела “Q” МИ-6, отвечающего за технологии и инновации, а ранее занимала другие руководящие должности в МИ-6 и МИ-5 (агентство внутренней безопасности и контрразведки).

В отличие от других британских разведывательных агентств, у МИ-6 никогда не было женщины во главе с момента ее основания в 1909 году. Ранее МИ-5 возглавляли Стелла Римингтон и Элиза Мэннингем-Буллер, а нынешним главой GCHQ является Энн Кист-Батлер, первая женщина-руководитель.