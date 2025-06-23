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Коммерсантъ FM
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Бетон оправдывает средства

Почему в новостройках Москвы снижается предложение квартир с отделкой

Число квартир с готовым ремонтом в новостройках Москвы за последний год сократилось почти вдвое, как и их доля в общем объеме предложения. Покупатели, стремясь к экономии, все чаще выбирают лоты с черновым ремонтом. Самим девелоперам тоже стало невыгодно реализовывать недвижимость под ключ из-за роста себестоимости отделки, дефицита специализированных бригад, дорогого заемного финансирования и массовых исков от покупателей, стремящихся получить компенсацию за недостатки строительства.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Голые стены

В мае 2025 года в новостройках Москвы число квартир и апартаментов с чистовой отделкой сократилось практически в два раза год к году, до 8,7 тыс., подсчитали в «Метриуме» по запросу «Ъ-Review». Аналогичные показатели приводят в bnMAP.pro, по чьим данным сейчас на рынке представлено 8,7 тыс. лотов с отделкой, что на 80% меньше год к году. В результате доля лотов с чистовой отделкой в общем объеме предложения снизилась на 18 процентных пунктов (п. п.) год к году, до 21%, оценивают в Est-а-Tet. В то же время количество лотов без отделки выросло на 21,6%, до 27,4 тыс., с ремонтом White Box (предчистовая отделка) — на 10%, до 10,9 тыс., уточнили в «Метриуме». А доля таких лотов выросла на 10 п. п., до 59%, и на 8 п. п., до 20%, добавляют в Est-а-Tet.

Причин снижения объемов предложения квартир с отделкой в новостройках Москвы может быть несколько. Одна из них — потенциальное удорожание себестоимости для девелопера, который берет на себя обязательство сдать объект с отделкой, поясняет основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова.

Отделка все чаще становится невыгодной для застройщиков, подтверждают в консалтинговой компании Ricci.

Средние затраты на материалы для отделки квартир по итогам 2024 года в целом по России выросли на 12,8% год к году, до 10 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитали аналитики Infoline. В Санкт-Петербурге рост составил 11,1%, до 10,3 тыс. руб. за 1 кв. м, в Москве — 14,8%, до 9,7 тыс. руб. за 1 кв. м. За 2023 год рост оценивался в 13,3% и 12,4% соответственно.

Сроки строительства многоквартирных домов продолжают расти

Сроки строительства многоквартирных домов продолжают расти

Кроме того, сейчас на рынке наблюдается дефицит отделочных квалифицированных бригад, продолжает Ирина Доброхотова. Чистовая отделка требует больше ресурсов, контроля и ответственности, говорит гендиректор ГК «РКС Девелопмент» Василий Булгаков. Для премиального сегмента также актуальна проблема с поставками импортных материалов: нередко застройщики проектов премиум-класса, не находя подходящей альтернативы, в принципе отказываются от отделки, отмечает гендиректор Key Capital Ольга Гусева.

Продажа квартир с чистовой отделкой увеличивает срок сдачи проекта, отмечает руководитель направления «Аналитика» компании Est-а-Tet Светлана Комиссарова. Это стало особенно критично для отрасли на фоне общего увеличения сроков строительства. В январе—марте 2025 года средний срок строительства многоквартирных домов (от получения разрешения на строительство до получения разрешения на ввод в эксплуатацию) достиг 47,3 месяца, что на 7% больше, чем в среднем за 2024 год, и на 44,6% больше, чем в 2017 году. Реализация лотов без отделки позволяет быстрее выводить корпуса на рынок, что важно для девелоперов с точки зрения темпов реализации, подтверждает гендиректор Tashir Estate Максим Самсонов.

Наличие отделки — во всем корпусе или в отдельных секциях — может увеличить итоговую стоимость реализации проекта, отмечает Максим Самсонов. При реализации лотов без отделки девелоперу понадобится меньше заемных средств, добавляет Светлана Комиссарова. Это важный фактор в связи с удорожанием кредитов. Средняя ставка по проектному финансированию для застройщиков жилья составляет 11%, хотя ранее была на уровне 3–4%, говорил в апреле 2025 года на конференции «Сбера» вице-президент банка Сергей Бессонов.

Еще одной причиной сокращения количества лотов с отделкой стало уменьшение предложения в комфорт-классе, в котором доля с чистовой отделкой всегда была наиболее высокой.

За последний год доля проектов комфорт-класса в общем объеме предложения уменьшилась с 41,5% до 32,1%, приводит данные Светлана Комиссарова. Чем выше класс комплекса, тем чаще покупатель предпочитает кастомизацию жилья и ремонт собственными силами, отмечает Ирина Доброхотова. Многие девелоперы стали предлагать отделку как дополнительную опцию, которую покупатели могут дозаказать, но в статистике все эти помещения учитываются как квартиры без отделки, добавляет Ольга Гусева.

Экономия на всем

Многие покупатели жилья сегодня настолько ограничены в средствах, что не готовы при покупке жилья, особенно строящегося, переплачивать за будущий ремонт, даже несмотря на потенциальную выгоду при заказе отделки от застройщика, отмечает Ольга Гусева. В условиях высокой ключевой ставки и дорогих ипотечных кредитов снижается количество покупателей, которые могут позволить себе варианты с отделкой, в этом случае ежемесячный платеж по ипотеке становится для части заемщиков неподъемным, подтверждает директор по продажам ГК «Гранель» Лариса Маслюкова.

Квартиры без отделки реализуются быстрее благодаря более конкурентоспособным ценам, соглашаются в Ricci.

В мае 2025 года доля сделок в сегменте квартир с отделкой составила 47% от общего объема продаж на первичном рынке жилья Москвы, годом ранее показатель был 59%, а в мае 2023 года — 64%, подсчитали в Ricci. Покупатели в нынешних условиях зачастую ждут дисконта в лотах с отделкой, поясняет Лариса Маслюкова.

Обычному человеку, не имеющему опыта в ремонтных работах, выгоднее покупать квартиру с отделкой от застройщика, утверждает Светлана Комиссарова. В проектах комфорт-класса в Москве средняя цена на квартиры с отделкой всего на 8% выше, чем в черновом варианте: 398 тыс. руб. за 1 кв. м против 370 тыс. руб., подсчитали в Ricci. В то же время самостоятельный ремонт обойдется в среднем в 30 тыс. руб. за 1 кв. м, говорит госпожа Комиссарова, то есть примерно в ту же сумму, но потребует больше времени и самостоятельного участия в процессе.

Стоимость отделочных материалов за год выросла на 12,8%

Стоимость отделочных материалов за год выросла на 12,8%

Ремонт своими силами выгодно делать в проектах более высоких классов. Средняя цена квартир без отделки в сегменте бизнес-класса составляет 484 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 21% меньше, чем цена на квартиры с отделкой — 586 тыс. руб., подсчитали в Ricci. В премиальных проектах без отделки средняя цена составит 1,1 млн руб. за 1 кв. м, а с отделкой — на 24% больше, 1,36 млн руб., уточняют эксперты. В то же время при самостоятельном ремонте квартиры в премиальном объекте базовый дизайн-проект обойдется в сумму от 3,5 тыс. руб. за 1 кв. м, строительные работы — в диапазоне от 17 тыс. до 30 тыс. руб., стоимость материалов — от 35 тыс. до 50 тыс. руб., уточняет Максим Самсонов.

Но, оговаривается Василий Булгаков, при выборе квартиры без отделки стоит закладывать гораздо больше времени на заселение из-за риска нарваться на недобросовестных подрядчиков, переделки, увеличения бюджета в процессе стройки. Застройщик, обладая необходимым опытом и ресурсами, может быть эффективнее, добавляет он. Девелоперы благодаря оптовым соглашениям с поставщиками покупают материалы по ценам ниже рыночных, отмечает гендиректор Optima Development Давид Худоян. Цены на отделку фиксируются в момент покупки квартиры, следовательно, клиенты защищены от практически неминуемой инфляции, говорит эксперт.

Плохая отделка или плохие покупатели

Немаловажной причиной отказа многих застройщиков от ремонтов в новостройках стал «потребительский терроризм», считает Ольга Гусева. Этим термином участники рынка девелопмента жилья называют случаи, когда дольщик сразу обращается в суд, не пытаясь добиться от застройщика устранения недочетов строительства по соглашению сторон, либо препятствует доступу в квартиру для их устранения. В акте обследования квартиры такой дольщик может насчитать более 50 замечаний, а сумма требований составляет более 10% от стоимости объекта недвижимости (см. «Ъ-Дом» от 23 ноября 2023 года).

Некоторые юридические конторы начали специализироваться на подписании коллективных обращений с претензиями к девелоперам с целью получения от них серьезных компенсаций даже за незначительные изъяны, поясняет Ольга Гусева. «Люди стали брать с собой на приемку специалистов, которые помогают зафиксировать недостатки, и цепляться к каждой царапинке и вмятинке, которые являются нормальными при любом ремонте и возникли бы, даже если ремонт был сделан покупателем самостоятельно»,— говорит руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик. Эти штрафы съедают всю выгоду, которую девелоперы имеют от продаж квартир с отделкой, отмечает он. Но, признает Лариса Маслюкова, фактор «потребительского терроризма» может быть применим и к квартирам «в бетоне».

Как изменились предпочтения покупателей недвижимости в 2024 году

Как изменились предпочтения покупателей недвижимости в 2024 году

Однако представители дольщиков совсем иного мнения: застройщики тоже нередко идут на ухищрения и вынуждают покупателей новостроек обращаться в суд, рассказывали ранее юристы. По их словам, застройщики очень редко удовлетворяют претензии дольщиков по неустойке до суда и дольщику придется нести судебные расходы — госпошлину, расходы на юриста, чтобы взыскать неустойку. Несмотря на это, строительное лобби оказалось сильнее защиты потребительских прав, и в прошлом году в силу вступил закон, который ограничивает максимальный размер штрафных санкций за некачественную отделку 3% от суммы, прописанной в договоре долевого участия.

Тем не менее, несмотря на риски нарваться на так называемый потребительский терроризм, застройщики не могут совсем отказаться от реализации лотов с готовым ремонтом.

Им выгодно иметь широкий ассортимент предложений — без отделки, с отделкой White Box, с чистовой отделкой, так как у каждого продукта есть своя аудитория, отмечает Лариса Маслюкова. Продавать лоты без отделки для застройщика проще из-за сокращения сроков и себестоимости, но в силу высокой конкуренции наличие квартир с отделкой может быть преимуществом, соглашается Светлана Комиссарова.

В среднесрочной перспективе доля проектов без отделки будет расти, что связано с ростом себестоимости материалов и рабочей силы, сложностью прогнозирования расходов и сроков выполнения отделки в ходе реализации проекта, ожидает Василий Булгаков. Светлана Комиссарова поддерживает прогноз, но приводит другие причины. Рынок новостроек Москвы в старых границах постепенно трансформируется в рынок жилья класса бизнес и выше, где более требовательные покупатели предпочитают жилье без отделки для реализации своих индивидуальных предпочтений, поясняет она. В массовом сегменте будет практиковаться более гибкий подход, сочетающий и возможность опционально заказать отделку, в том числе с меблировкой, и возможность полностью отказаться от отделки, резюмирует эксперт.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Дарья Андрианова

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