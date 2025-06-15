Умер сын основателей Estee Lauder Леонард Лаудер

Сын основателей косметической компании Estee Lauder Леонард Лаудер умер 14 июня. Ему было 92 года. О смерти бывшего гендиректора бренд сообщил на следующий день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонард Лаудер

Фото: Caitlin Ochs / File Photo / Reuters Леонард Лаудер

Фото: Caitlin Ochs / File Photo / Reuters

Леонард Лаудер и его брат Рональд Лаудер — единственные наследники косметической компании, основанной в 1946 году. В 1995 году Леонард Лаудер вывел Estee Lauder на биржу. До 1999-го он был гендиректором бренда, до 2009-го — председателем правления Estеe Lauder Companies Inc.

Леонард Лаудер курировал запуск или приобретение холдингом брендов MAC, Clinique, Tom Ford Beauty, Bobbi Brown и Jo Malone. В июне 2025-го Bloomberg оценило его состояние в $15,6 млрд. Помимо этого господин Лаудер владел большой коллекцией картин эпохи кубизма, в том числе 33 работами Пабло Пикассо. В 2014 году он подарил собрание полотен нью-йоркскому Метрополитен-музею.