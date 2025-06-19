Двойное назначение в обход санкций

Российский бизнес уже практически адаптировался к санкциям. Импортозамещение в РФ развивается, но спрос на поставки санкционной продукции остается стабильным. Рынок этих поставок уже стабилизировался. Какие сложности существуют в сегменте экспорта санкционных товаров и как решаются возникающие проблемы — в материале Business Guide.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россия использует адаптированные методы ввоза санкционных товаров. Это, в частности, поставка товаров через транзитные страны, не поддерживающие санкции

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Россия использует адаптированные методы ввоза санкционных товаров. Это, в частности, поставка товаров через транзитные страны, не поддерживающие санкции

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Санкционные товары — это не только люксовая одежда и автомобили, но и вычислительная техника и промышленное оборудование, которые необходимы для развития отечественной экономики. Так, например, одним из наиболее востребованных товаров являются станки с ЧПУ.

«Сейчас спрос на услуги таможенных брокеров в связи с импортом санкционных товаров уже не такой ажиотажный, как, например, год или два года назад»,— говорит генеральный директор таможенного представителя «Северный Берег» Наталья Тюрина. Она поясняет, что импортеры уже нашли относительно стабильные, четкие и понятные пути для ввоза той или иной продукции. «Все, кто ввозит санкционку, уже работают с надежными агентами, которые помогают импортерам на всех этапах работы: выйти на производителя от лица компании из третьей страны, оплатить товар, доставить его в Россию, проверить наличие разрешительных документов»,— отмечает она.

Большой опыт в сложном деле

Участники рынка напоминают, что у России сформировался большой опыт в части обхода санкций, ведь первые из них были введены еще в 2014 году. Тогда санкции коснулись и российских банков, и компаний из сферы транспорта, машиностроения, ВПК. В том числе в черный список попали концерн «Алмаз-Антей», Уралвагонзавод, ВПК «НПО машиностроения», несколько структур «Ростеха», «Роснефть», НОВАТЭК, «Газпром», «Транснефть». Кроме того, в мире уже есть сформированная практика обхода санкций со стороны западных стран.

Так, огромный опыт накопил за более чем 40 лет санкционного режима Иран. В 1979 году в Иране произошла революция, к власти пришло шиитское духовенство, которое потребовало от США выдать бывшего правителя и вернуть вывезенные им богатства. На фоне конфликта были оперативно прекращены закупки иранской нефти, заморожены вклады в американских банках. Также был введен запрет на продажу в Иран продукции военного назначения. После разрыва дипломатических отношений Запад ввел эмбарго на поставки в Иран всего экспорта, включая продовольствие и лекарства. Также для Ирана был отключен SWIFT, страну отрезали от международных платежных систем. Тем не менее страна выжила и сохранила рыночную экономику, развивая импортозамещение. Кроме того, в Иране налажены схемы ввоза санкционных товаров. Использовать опыт страны могут и компании из России.

Аналитики выделяют три сферы, в которых иранские предприниматели накопили большой опыт обхода санкций. Первая сфера — это торговые операции. Для решения вопросов в третьих странах создаются специальные компании для закупки запрещенной к экспорту в Иран продукции. Компании приобретают подсанкционные товары у иностранных поставщиков, доставляют их в юрисдикции-посредники (Турция, ОАЭ), а оттуда переправляют в Иран. Кроме того, различные товары и технологии закупаются в странах со слабым экспортным контролем, а оплата иностранным поставщикам перечисляется на счета в третьих странах, отмечается в документах международного дискуссионного клуба «Валдай», обнародованных в 2024 году.

Эксперты клуба также отмечают, что в морских перевозках для доставки товаров в Иран применяется манипуляция системой идентификации на судах: отключаются транспондеры, суда переименовываются, скрывается следующий порт захода и информация о рейсе. Кроме того, есть возможность организации чартерных авиарейсов на самолетах, которые закуплены в обход санкций. В небе над Ираном на борту объявляют внештатную ситуацию и сажают самолет на иранской территории.

В части банковских транзакций используются взаимозачеты денежных средств между брокерами в разных странах без трансграничных переводов. Также используются криптобиржи, внедряются смарт-контракты для внешней торговли.

Адаптированные методы

Россия среди прочего использует адаптированные методы ввоза санкционных товаров. Это, в частности, поставка товаров через транзитные страны, не поддерживающие санкции. В самом начале спецоперации такими странами были государства СНГ, Сербия, Турция, Китай. В настоящее время акцент смещается в сторону ОАЭ, Индии, Вьетнама, поскольку на Сербию давит ЕС, а на Китай — США. «Мы уже практически не помогаем привозить товар через страны СНГ. При этом бывают поставки из Китая, но там есть ограничения по экспорту»,— говорят собеседники BG.

Один из вариантов поставки санкционной продукции может выглядеть так: товар направляется в дружественную России страну, не попавшую под санкции. Там его переоформляют на российскую компанию в рамках режима «таможенный склад» или «свободный порт», далее продукция доставляется в РФ. Эксперты называют такой метод достаточно надежным, но из-за повышенных расходов на логистику товар дорожает.

Можно также использовать схему ложного транзита или перепродажи в пути, когда европейский поставщик продает товар посреднику из страны, в которую можно попасть из ЕС через Россию. Например, покупателем по контракту можно указать компанию из СНГ, КНР или Монголии. По пути грузовик с товаром заезжает в РФ на таможенный склад, где посредник продает продукцию российскому покупателю.

Этим списком способы доставки товаров в РФ не исчерпываются, отмечают участники рынка. Так, многие производители санкционных товаров сами предлагают схемы поставок через свои дочерние компании в нейтральных странах. При такой схеме работы основная сложность связана с поставками высокоточных обрабатывающих комплексов и нефтегазового оборудования. Покупатели такого оборудования даже из нейтральных стран проходят проверку со стороны производителя. Поэтому продажи не осуществляются недавно созданным компаниям (например, на территории Вьетнама), поясняют эксперты. В таких случаях поставщикам продукции в Россию приходится договариваться о сотрудничестве с компаниями, уже давно работающими в этой отрасли. Например, если российской компании нужно закупить в США буровое оборудование для нефтяных скважин, то ей необходимо найти небольшое нефтесервисное предприятие, например в ОАЭ, и провести закупку и поставку через этого партнера.

Госпожа Тюрина приводит случай из практики «Северного Берега»: «Мы разместили заказ на пятиосевой фрезерный станок из Германии через турецкую компанию, но производитель по спецификации понял, что станок предназначен для России, так как ранее уже поставлял аналогичное оборудование, и отказался от продажи. Тогда мы обратились к нашим индийским партнерам, они подобрали нам компанию, которая давно занимается поставками такого оборудования в Индии. Они немного изменили спецификацию товара под свои стандарты, и сделка состоялась».

Вопрос с оплатой

Участники рынка говорят о том, что российские компании действительно нашли эффективные механизмы по доставке санкционных товаров в Россию. Однако у них возникают сложности с оплатой при таких операциях. В первую очередь проблема связана с отключением российских банков от системы межбанковских платежей SWIFT.

Чтобы избежать сложностей, связанных с отключением SWIFT, экспортеры также могут проводить оплату в национальных валютах дружественных и нейтральных стран. Многие поставщики товаров перешли на другую валюту, некоторые принимают рубли. Правда, тут у компаний возникает ряд сложностей. Как отмечалось в докладе Банка России «Обзор российского финансового сектора и финансовых инструментов» за 2023 год, контракты часто остаются номинированы в долларах и евро, тогда как расчеты переводятся в валюты дружественных стран, что в совокупности может увеличить валютные риски резидентов. У экспортеров и импортеров появляется валютный риск по отношению к дружественным валютам (в частности, к юаню), а они зачастую являются неконвертируемыми или ограниченно конвертируемыми, отмечалось в отчете Центробанка.

При этом заметно растет роль юаня в российской экономике. По данным Центробанка, доля китайской валюты в расчетах за российский экспорт за последние два года выросла в 86 раз, до 34,5%, а в импорте — более чем в восемь раз, до 36,4%.

Также при расчетах популярно использование агентских схем с участием фирмы-посредника, которая через свои счета проводит платежи из одной страны в другую. Зачастую это группа компаний (российская или зарубежная), у которой открыты счета в разных странах. Платежные агенты обычно помогают только доставлять платежи и редко сопровождают весь контакт. «Это одна из наиболее удобных и беспроблемных схем. Сложности могут возникать, если экспортеру нужно, чтобы поставщик не увидел, что средства поступили от российской компании»,— делится госпожа Тюрина.

Как ранее сообщали эксперты, в 2022–2024 годах размер комиссий платежных агентов в среднем составлял 8–12%. По оценке специалистов «Северного Берега», комиссия на данный момент не превышает 6%.

Мнение

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Наталья Тюрина, директор таможенного представителя «Северный Берег»:

— Сейчас спрос на услуги таможенных брокеров в связи с импортом санкционных товаров не такой ажиотажный, как, например, год или два года назад. Все, кто ввозит санкционку, уже работают с надежными агентами, которые помогают импортерам на всех этапах работы: выйти на производителя от лица компании из третьей страны, оплатить товар, доставить его в Россию, проверить наличие разрешительных документов.

Екатерина Дынникова