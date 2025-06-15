В Екатеринбург доставили первый в России пятисекционный трамвай УКВЗ

В Екатеринбург привезли на финальную сборку в Екатеринбург первый в России пятисекционный трамвайный вагон модели 71-665 Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), сообщили в пресс-службе предприятия. «Его обкатка пройдет в преддверии промышленной выставки "Иннопром-2025", проходящей в Екатеринбурге с 7 по 10 июля 2025 года»,— отметили на производстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Орлова Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

В УКВЗ добавили, что двухкабинное исполнение вагона позволит эксплуатировать трамвай в челночном режиме на маршрутах без разворотных колец. По данным предприятия, транспорт способен вместить в себя до 406 пассажиров, в связи с чем «идеально подходит для работы на загруженных маршрутах». «Современная климатическая система поддерживает комфортную температуру в пассажирском салоне и в кабине водителя»,— отметили на производстве.

Ранее, во вторник, УКВЗ стал победителем аукциона на поставку в Екатеринбург 15 трехсекционных трамваев. Сумма контракта составила 2,1 млрд руб. По данным сайта госзакупок, УКВЗ к зиме 2025 года поставит трамваи модели «Кастор» длиной чуть более 25 м и вместимостью 261 пассажир. В низкопольных салонах установлены 64 сидячих места, предусмотрены широкие дверные проемы и места для маломобильных пассажиров.

Василий Алексеев