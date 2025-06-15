Подозреваемые в атаке дронов на аэродромы уехали из РФ на автомобиле

Артем Тимофеев и его жена Екатерина, подозреваемые в атаке дронов на российские аэродромы, покинули Россию. По информации «Известий», 28 мая они уехали из Челябинска на Toyota Hiace. Оба внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Автомобиль принадлежит мужчине, который занимается продажей автотехники и пассажирскими перевозками, включая трансферы из Челябинска в Казахстан. Тимофеевы воспользовались одним из таких объявлений.

МВД объявило Артема и Екатерину Тимофеевых в розыск. Администрация Усть-Кута ранее опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева, подозреваемого в атаке на военный аэродром Белая 1 июня. СМИ сообщали, что мужчина мог быть владельцем фур, из которых вылетали беспилотники.