Экс-президента Франции Николя Саркози лишили ордена Почётного легиона

Экс-президента Франции Николя Саркози, ранее осужденного по уголовному делу о коррупции и торговле влиянием, лишили ордена Почётного легиона. Приказ опубликован на сайте правительства страны.

«Приказом Великого Канцлера Национального ордена Почётного легиона, господин Николя Саркози автоматически исключается из Национального ордена Почётного легиона»,— говорится в официальном сообщении. Экс-глава Франции был лишен прав и прерогатив, связанных со статусом члена ордена.

Причиной для лишения ордена стал приговор в отношении Николя Саркози по делу о торговле влиянием и оказании давления на следствие. В декабре 2024 года Кассационный суд Франции подтвердил решение апелляционного суда, который приговорил бывшего президента к одному году лишения свободы.

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Орденом Почётного легиона его наградили сразу после вступления в должность главы государства. Николя Саркози стал вторым президентом Франции, которого лишили ордена Почётного легиона. Впервые такая санкция была применена к Филиппу Петену. Это произошло в 1945 году после осуждения за госизмену и передачу разведывательной информации нацистской Германии.

Екатерина Отрашкевич