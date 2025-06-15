Tasnim: целью ударов Израиля была штаб-квартира Минобороны Ирана

Штаб-квартира министерства обороны Ирана было целью атаки со стороны Израиля, пишет иранское агентство Tasnim. Одно из офисных зданий ведомства получило повреждения.

Как уточняет Tasnim, атаке также подверглась организация оборонных исследований и инноваций министерства обороны Ирана. Ранее стало известно, что под удар со стороны Израиля попали два нефтехранилища в Тегеране.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявило о перехвате трех крылатых ракет, десяти беспилотников и еще нескольких десятков боевых коптеров. В начале ночи север Израиля также подвергся массированной ракетной атаке со стороны Ирана. Погибли как минимум три человека, еще около 10 пострадали. Одна из ракет попала по НПЗ.