Иран ударил по Хайфе, а Израиль ударил по Тегерану. Что известно о новой атаке

В ночь на 15 июня Иран запустил в сторону Израиля больше 100 ракет. В результате обстрела погибли минимум трое человек в Хайфе и один в Тамре. Израиль в ответ ударил по топливным резервуарам в Тегеране, в результате чего начался пожар. Также Израиль нанес удары по Йемену. Главное о ночном обмене ударами ракет — в подборке «Ъ».

Иран атаковал Израиль с помощью баллистических ракет и беспилотников, сообщило агентство Fars. В КСИР заявили, что нынешняя атака — ответ на «повторное нападение» Израиля и что удары были нанесены по местам производства топлива для израильских истребителей.

Позднее Иран выпустил вторую волну баллистических ракет и беспилотников по Израилю, пишут местные СМИ. Под удар попал порт в городе Эйлат.

Армия Израиля также сообщила об ударах по военным целям на территории Ирана. КСИР отчитался, что ПВО Ирана перехватили со стороны Израиля три крылатых ракеты, десять БПЛА и десятки коптеров.

Иран нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, начался пожар, пишут иранские СМИ. Израиль атаковал нефтехранилище Шахран на севере и базу с топливом на юге Тегерана, после чего в обоих местах начался сильный пожар. Министерство нефти Ирана заверило, что топлива в резервуарах было мало.

Иран применил как минимум одну гиперзвуковую ракету для нанесения удара по Хайфе, говорится в сообщении агентства Mehr. Агентство Nour News со ссылкой на источник сообщает, что Иран использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan.

Израиль ударил по Йемену, целью предположительно был один из лидеров йеменских хуситов. Об этом сообщили Ynet, The Times of Israel. Сообщают, что убит начальник штаба хуситов Мухаммед аль-Амри — второй человек в хуситской иерархии.

Еще один лидер хуситов Абдулла аль-Хути заявил, что Израиль пытался устроить покушение на него в городе Сана, но операция провалилась. Об этом сообщает издание Tasnim.

Местные паблики сообщают, что Израиль ударил по дому командиров Корпуса стражей исламской революции в районе Мехлати в Тегеране. Также были нанесены удары по пригородам Тегерана Читгару и Садре — там были слышны самолеты и взрывы бомб. В Тегеране сработали системы ПВО, которые, по сообщениям Clash Report, пытались отразить масштабную атаку беспилотников.

СМИ сообщают о мощном взрыве в иранском Кередже — под удар попали лагеря Корпуса стражей исламской революции. Могли погибнуть два командира КСИР.

Целью нынешней операции мог быть верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает телеканал Al Jazeera. Tasnim же называет целью израильских ударов по Тегерану штаб-квартиру министерства обороны Ирана. Одно из зданий получило небольшие повреждения.

Один человек (по другим сведениям четыре человека) погибли и минимум 14 человек пострадали в израильском городке Тамра после атаки иранских баллистических ракет, пишут СМИ. В Хайфе погибли минимум трое, разрушены три двадцатиэтажных здания, сообщает телеканал Al Arabiya.

Сирия, Иордания и Ирак закрыли свое воздушное пространство после того обстрела Хайфы иранскими ракетами, пишет The Washington Post. Ливан отменил рейсы после того, как иранские снаряды были замечены в небе Бейрута.

В Израиле прозвучал отбой воздушной тревоги, командование тыла израильской армии разрешило выходить из укрытий.

Биньямин Нетаньяху созвал военно-политический кабинет на экстренное заседание. Об этом сообщила канцелярия премьера Израиля. СМИ также пишут об отставке главы агентства внутренней безопасности Израиля Ронена Бара.

Израиль в последние двое суток обращался к США с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы уничтожить его ядерную программу. Об этом пишет Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.