Акция «Нет королям» в Миннесоте отменена в связи с убийством местного политика

Организаторы протестов «Нет королям» отменили все митинги в штате в связи с убийством члена заксобрания штата Мелиссы Хортман и ее мужа, пишет Associated Press. По словам представителей полиции, в машине убийцы, который все еще остается на свободе, найдены листовки протестной акции.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на источники, полиция разыскивает 57-летнего мужчину. Два собеседника информагентства заявили, что опознали стрелка как Вэнса Болтера. По версии следствия, убийца мог выдавать себя за сотрудника полиции. Начальник полиции города Бруклин-парк сказал, что помимо листовок «Нет королям» в машине убийцы нашли манифест с именами других законодателей и должностных лиц штата.

14 июня в США отмечают 250-летие армии, в Вашингтоне пройдет масштабный военный парад, в котором, как сообщает Associated Press, примут участие 200 тыс. человек. Параллельно с этим в Соединенных Штатах объявлен «общенациональный день неповиновения». В сотнях американских городов запланированы демонстрации несогласных с федеральными иммиграционными рейдами. Акция озаглавлена «Нет королям» (англ. «No Kings»).

Степан Мельчаков