Хорватский консул и его жена получили легкие ранения при ударе Ирана по Израилю

Хорватский консул в Израиле и его супруга получили легкие ранения в результате атаки Ирана, сообщил министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман. Инцидент произошел ночью 13 июня.

Господин Грлич-Радман уточнил, что повреждено здание, где проживал консул. Он лично связался с пострадавшими. Они сообщили, что получили легкие ранения и их жизни вне опасности.

«МИД Хорватии в постоянном контакте с посольством, мы принимаем все меры, чтобы обеспечить их безопасность. Решительно осуждаем нападения на мирных жителей и дипломатические объекты. Призываем к срочной деэскалации и сдержанности»,— написал хорватский министр в соцсети Х.

Во время операции «Восходящий лев» израильские ВВС нанесли удары по различным районам Ирана, включая Тегеран. В ответ на эти атаки Иран начал операцию «Правдивое обещание 3», направленную на военные цели в Израиле.