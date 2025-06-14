В Дагестане начали замерять уровень радиации из-за ситуации в Иране

Роспотребнадзор по Дагестану объявил о начале круглосуточного мониторинга радиоактивной обстановки в южной части региона. Поручение дала главный санитарный врач России Анна Попова в связи с радиоактивными загрязнениями на территории Ирана.

«Радиационная обстановка в республике остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности, характерного для территории, не зафиксировано»,— пишет региональный отдел ведомства в своем Telegram-канале. В сообщении сказано, что мониторинг проводится каждые два часа, а координацию работ осуществляет Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены им. профессора П.В. Рамзаева.

Согласно последним данным Роспотребнадзора, уровень гамма-фона в республике составил 0,05–0,06 мкЗв/час.

На ядерном объекте в иранском Натанзе после ударов Израиля зафиксировано радиационное загрязнение. Международное агентство по атомной энергии и власти Ирана подтверждают факт загрязнения, но расходятся в оценках его характера.

Степан Мельчаков