Дэвид Бекхем и Гари Олдман удостоены рыцарского звания

Правительство Великобритании опубликовало список лауреатов высших государственных наград в честь официального дня рождения короля Карла III. Среди мужчин, причисленных к Ордену Британской империи: актер Гари Олдман, фронтмен группы The Who Роджер Долтри и бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхем. Титулами дам удостоились писательница Пэт Баркер, звезда мюзиклов Элейн Пейдж и экс-министр обороны Соединенного Королевства Пенни Мордонт.

50-летний Дэвид Бекхем удостоился награды от короля за заслуги в спорте и благотворительности. Издание The Guardian пишет, что бывший игрок «Манчестер Юнайтед» был близок к получению рыцарского звания еще в 2014 году, но налоговая служба ее величества запретила его выдвижение из-за предполагаемого участия в схеме по уклонению от уплаты налогов. В 2021 году стало известно, что англичанин привел свои финансы в порядок и вновь может претендовать на высшую государственную награду.

81-летний Роджер Долтри также отмечен за благотворительность. Он является попечителем фонда Teenage Cancer Trust. Своими ежегодными концертами в Королевском Альберт-Холле он собрал более 36 млн фунтов стерлингов на лечение детского рака.

67-летний Гари Олдман, как сказано в сообщении британского правительства, получил свой новый титул за приобщение международной аудитории к «бренду Британии». Он был трижды номинирован на премию «Оскар» и удостоился кинонаграды за роль Уинстона Черчиля в картине «Темные времена».

Степан Мельчаков