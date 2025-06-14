Нетаньяху анонсировал новые удары по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в скором времени израильские ВВС вновь появятся в небе над Тегераном для нанесения ударов по «каждой цели» иранского режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun / Reuters Фото: Ronen Zvulun / Reuters

«В самое ближайшее время вы увидите самолеты израильских ВВС в небе над Тегераном: нанесем удары по каждому объекту и каждой цели режима аятолл»,— заявил господин Нетаньяху в видеообращении к нации (цитата по «РИА Новости»).

Израиль наносит удары по целям на территории Ирана с ночи 13 июня. Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана, поскольку Израиль полагает, что вместо мирного атома иранские ученые занимаются разработкой ядерного оружия. Иран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила атаки по целям на иранской территории.