Суд отправил петербургского блогера Эль Капитана в СИЗО по делу о наркотиках

Петроградский районный суд отправил блогера Юрия Кузнецова, более известного под псевдонимом Эль Капитан, в СИЗО по делу о наркотиках. Об этом 14 июня сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

По версии следствия, 13 июня не позднее двух часов ночи Кузнецов приобрел 8,92 гр мефедрона и принес наркотик к себе домой. Спустя полтора часа к блогеру с обысками наведались оперативники, которые изъяли запрещенные вещества и задержали петербуржца.

«Со следствием фигурант не был так разговорчив, как на своих стримах и от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ»,— написала в Telegram госпожа Лебедева.

Правоохранители считают, что основным видом деятельности Эль Капитана является незаконный оборот наркотических средств. У суда Кузнецов попросил подписку о невыезде, оспаривая свою причастность к сбыту.

По словам блогера, его доход в месяц составляет от 250 до 500 тыс. рублей. Он подчеркнул, что на своих стримах рекламирует еду и приложения. Защитник Эль Капитана добавил, что формально поводы к возбуждению уголовного дела отсутствуют.

Тем не менее, до 12 августа 2025 года Кузнецов пробудет в следственном изоляторе. Блогер так и не смог представить никаких документов, свидетельствующих о его невиновности.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что уроженца Санкт-Петербурга Гусейна Гасанова объявили в розыск по статье УК. Согласно данным сайта судов общей юрисдикции Москвы, блогера заочно арестовали по делу о легализации преступных доходов.

Андрей Маркелов