«Хулиганы», авторское право и «Что скрыто под юбкой моды»

В середине июня в Нижнем Новгороде пройдут лекции о моде, авторском праве и искусстве миниатюры, обсуждения литературы и кино. В городе выступят группы The Hatters, Zoloto и «Сироткин», состоятся концерты классической музыки. Подробнее о наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист Zoloto Владимир Золотухин во время выступления на фестивале

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Солист Zoloto Владимир Золотухин во время выступления на фестивале

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

14-15 июня в городе пройдет фестиваль «Это лето». На сцене «Ракушка» в Александровском саду на Верхневолжской набережной выступят группы The Hatters, Zoloto, «Сироткин» и Dreams Shadow, дуэт «Обстоятельства», исполнители Рушана (Рушана Валиева), Soltwine (Андрей Волобуев), маленькая Вера (Вера Ситдикова). Фестиваль откроется в 15:00, в программе также маркет, мастер-классы и спортивные активности. Музыканты выйдут на сцену в 17:00. Билет на первый день фестиваля стоит 6,5 тыс. руб., на второй — 4,5 тыс. руб.

14 июня в католическом храме на улице Студеная, 10Б состоится концерт органа и скрипки «Погружение в барокко». Музыканты Лада Морозова и Ксения Свириденко исполнят произведения композиторов Дитриха Букстехуде, Георга Генделя, Джованни Перголези, Джона Барбиролли, Иоганна Баха, Фрица Крейслера и Антонио Вивальди. Выступление начнется в 17:00, билет стоит 1,2 тыс. руб.

15 июня в арт-пространстве «Кинофактура» в Нижполиграфе на улице Варварская, 32 состоится показ фильма американского режиссера Ричарда Линлейтера «Перед рассветом» (1995) с обсуждением. По сюжету американец Джесси (Итан Хоук), который едет в Вену, чтобы там сесть на самолет в Америку, встречает в поезде француженку Селин (Жюли Дельпи), которая направляется в Париж, чтобы стать студенткой в Сорбонне. После беседы в вагоне-ресторане молодой человек убеждает девушку сойти с поезда в Вене, чтобы провести вечер и ночь вместе. Сеанс начнется в 13:00, сход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники киноразбора в «Кинофактуре»

Фото: vk.com / kinorazbornn Участники киноразбора в «Кинофактуре»

Фото: vk.com / kinorazbornn

15 июня в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» на Верхневолжской набережной, 3 состоится лекция «Живопись: красочный мир миниатюры» из цикла «Искусство ислама». Слушателям расскажут об истории и традициях создания миниатюрных изображений, которые с древних времен украшали рукописи, объединяя в себе фигуративные композиции, орнамент и каллиграфию. Мероприятие начнется в 14:00, билеты можно купить в кассе музея перед лекцией.

15 июня в центре современного искусства Terminal A на улице Красная Слобода, 9 резидентка и фотограф Ксения Инверс прочитает лекцию «Авторское право и фотография. Что важно знать художнику». Участники встречи обсудят ключевые юридические вопросы, с которыми сталкиваются художники и фотографы: правовая защита работ, авторство и соавторство, права моделей и изображенных лиц, работа с архивными и найденными изображениями, особенности заключения договоров со СМИ, галереями и институциями. Лекция начнется в 15:00, вход свободный.

17 июня в Арсенале (Волго-Вятский филиал Пушкинского музея в шестом корпусе кремля) пройдет лекция аналитика моды Андрея Аболенкина «Горожане конца века: мода и антимода» в рамках параллельной программы к выставке уличной фотографии 1980–2000-х годов «Свой город». Специалист расскажет о переходе от искусственной избыточности к искренней сдержанности и его причинах. Лекция начнется в 19:00. Посетить ее можно бесплатно, по регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Доктор»

Фото: vk.com / alexey.barynin Спектакль «Доктор»

Фото: vk.com / alexey.barynin

17 июня в культурном пространстве DKRT на улице Большая Покровская, 18 актер театра и кино Алексей Барынин покажет моноспектакль «Хулиганы» о жизни поэта Сергея Есенина через воспоминания его друга. А 18 июня артист представит спектакль «Доктор» по роману Юрия Германа «Дорогой мой человек». Оба мероприятия начнутся в 19:00. Билеты — от 500 руб. до 2 тыс. руб. На постановку «Доктор» врачам вход свободный.

18 июня в музее моды и портновского искусства имени Н.П. Ламановой на улице Сергиевская, 8 пройдет лекция «Великий мужской отказ, или Что скрыто под юбкой моды». Слушателям расскажут о странностях, парадоксах и тайнах моды XIX века. Начало в 18:00, билет стоит 500 руб. А в 18:00 20 июня в музее состоится лекция «Роскошь и соблазн. 100 лет ар-деко». Билет стоит 1 тыс. руб.

18 июня в Доме архитектора на Верхневолжской набережной, 3 пройдет музыкально-просветительская программа «Музыка и стиль. Города и время». Перед слушателями выступят солистка Нижегородского камерного музыкального театра Марина Степанова (меццо-сопрано) и концертмейстер народной кафедры Нижегородской государственной консерватории Александр Кондауров (фортепиано). Концерт начнется в 18:30, билет стоит 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

19 июня на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1 пройдут литературные обсуждения на тему «Мои "нет" в книгах». Участникам предложат в формате презентации рассказать о том, какие тексты или тропы вызывают у них негативные эмоции, почему так происходит и как этого можно было избежать. Начало в 18:00, вход по регистрации.

19 июня в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» закроет свой концертный сезон 2024/2025. Музыканты исполнят концерты Баха и Вивальди в переложении для саксофона и скрипки, танго Астора Пьяццоллы и «Четыре картины Нью-Йорка» Роберто Молинелли, саундтрек Эннио Морриконе к фильму «Однажды в Америке» и шлягер Джимми ван Хьюзена «Платье в горошек и лунный свет». Мероприятие начнется в 18:30, билеты — от 900 руб. до 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт-лекция Московского ансамбля современной музыки

Фото: Арсенал Концерт-лекция Московского ансамбля современной музыки

Фото: Арсенал

19 июня в Арсенале пройдет концерт-лекция Московского ансамбля современной музыки (МАСМ) «Первая четверть XXI века», завершающий цикл «Музыка и живопись». Прозвучат произведения Павла Карманова, Антона Светличного, Екатерины Суворкиной и Вадима Генина. Мероприятие начнется в 19:00. Обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

В Нижнем Новгороде продолжается VII Международный фестиваль искусств «Стрелка». В 19:00 20 июня в Пакгаузе на улице Стрелка, 21Ж состоится концерт «Модест Мусоргский, Вокальные циклы, "Картинки с выставки"», программу исполнят солисты Екатерина Ясинская (сопрано), Константин Сучков (баритон), Александр Воронов (бас) и оркестр La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета под управлением Федора Леднева. Билеты — от 500 руб. до 3 тыс. руб.

Какие выставки продолжают работу До 15 июня в «Терминале А» на улице Красная Слобода, 9А открыта выставка семи современных художников «Гормон стыда». До 15 июня в бывшем офисном здании «Пирс» на улице Рождественская, 49Б открыта выставка «Маленький человек» с работами 17 российских художников. До 19 июня в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 открыта выставка нижегородской художницы Оксаны Шилиной «Трансформации в движении», до 21 июня — выставка моделиста Романа Королева «Нижегородские башни». До 29 июня в Арсенале в кремле открыта выставка уличной фотографии «Свой город». До 6 июля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта первая выставка художников Эдуарда и Евгения Гороховских в Нижнем Новгороде «Магия пространства». До 6 июля в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка «Софья Андреевна Толстая — фотограф» и выставка работ министра образования и науки Нижегородской области Михаила Пучкова «Следи людей». До 16 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» (Дом губернатора в третьем корпусе кремля) открыта выставка «Учитель и ученик. Традиция в русской школе живописи». До 20 июля в Манеже кремля открыта выставка «Великая страна — великая Победа. 1941-1945». До 22 июля в Пакгаузе на улице Стрелка, 21И открыта выставка «Сергей Конёнков. XX век». До 27 июля в Арсенале в кремле открыта выставка «Земное/Планетарное» — часть Первого международного биеннале экологического искусства, и выставка «Биография Победы». До 27 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» открыта выставка «Зона пчел» — совместный проект московских художников Марии Сафроновой и Антона Кузнецова, являющийся частью программы Первого международного биеннале экологического искусства. До 27 июля в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Лений Циколенко. Искусство и автомобиль». До 10 августа в арт-пространстве «Цех» на улице Варварская, 32 открыта выставка «Цифровые надежды» в рамках Первой международной биеннале экологического искусства. До 11 августа в «Академии Маяк» на Нижневолжской набережной, 11 открыта выставка «Чистая энергия» — спецпроект Первой международной биеннале экологического искусства. До 31 августа в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка «Наши двери всегда закрыты». До 1 октября в здании Мытного рынка на улице Большая Покровская, 2А и в бывшей гостинице Ермолаевых на улице Стрелка, 1 открыт главный проект Первой международной биеннале экологического искусства «Кожа Земли».

Подготовила Елена Ковалева