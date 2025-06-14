Здание бывшей поликлиники в Ярославле продают за 48,1 млн рублей

В Ярославле здание бывшей поликлиники на Московском проспекте выставили на торги посредством публичного предложения с минимальной ценой 48,1 млн руб., что в два раза меньше начальной цены. Соответствующая процедура объявлена на сайте Российского аукционного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Российский аукционный дом Фото: Российский аукционный дом

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прошлые торги по продаже комплекса, в который входят основное здание, корпус флюорографии, гараж, хозпостройка и земельный участок, признали несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Напомним, что здание больницы находится в аварийном состоянии, с 2023 года законсервировано. Власти считают, что объект можно использовать для туристического бизнеса. Само здание бывшей поликлиники является объектом культурного наследия «Здание детского Николаевского приюта».

Алла Чижова