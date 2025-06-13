Трамп заявил эмиру Катара о готовности работать над достижением мира на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани подтвердил готовность Вашингтона участвовать в дипломатических усилиях по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке. Разговор состоялся на фоне ударов Израиля по Ирану.

В заявлении канцелярии главы арабского государства говорится, что эмир Катара подчеркнул важность снижения напряженности и поиска дипломатических решений текущего конфликта. Он отметил, что совместные усилия могут помочь стабилизировать ситуацию в регионе, передает ТАСС.

Дональд Трамп, отмечается в заявлении, выразил готовность США участвовать в урегулировании кризиса. Американская сторона намерена поддержать безопасность и стабильность на Ближнем Востоке, сообщается в коммюнике.