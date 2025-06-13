МАГАТЭ: надземная часть завода в Натанзе уничтожена

Надземная часть завода в Натанзе, где Иран обогащал уран и по которому пришлись удары Израиля, была уничтожена, заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По его словам, на объекте также уничтожена электроинфраструктура, передает «РИА Новости».

Помимо этого, заявил господин Гросси, на объекте в Натанзе зафиксировано радиологическое и химическое загрязнения. Их можно контролировать, отметил глава МАГАТЭ, при мерах радиационной защиты.

МАГАТЭ, заявил господин Гросии, готово направить экспертов в Иран для обеспечения полной защиты ядерных установок и продолжения их использования, но только в мирных целях. Он добавил, что готов как можно скорее посетить Иран для оценки ситуации и обеспечения ядерной безопасности.