Россия запросила внеочередную сессию Совета МАГАТЭ из-за ударов Израиля по Ирану

Россия на утро 16 июня запросила внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения ударов Израиля по Ирану. Об этом в своем Telegram-канале сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Вечером 13 июня Иран объявил о начале военной операции «Правдивое обещание 3». По данным израильских СМИ, по территории страны выпущено со стороны Ирана 150–200 ракет; в то же время сообщается о новой — третьей — волне иранской ракетной атаки.

Ночью 13 июня Израиль провел операцию «Восходящий лев» против ключевых объектов ядерной программы Ирана. В ней участвовали более 200 самолетов, ударам подверглись свыше 100 целей. Погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, начальник Генштаба вооруженных сил Мохаммад Багери и ученые-атомщики. По данным агентства FARS, в Тегеране погибли не менее 78 человек, пострадали более 300.