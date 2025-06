Главные новости за выходные 12–15 июня

Начиная с ночи 13 июня и до нынешнего момента армии Израиля и Ирана продолжают обмениваться ударами с воздуха. Первым атаковал Израиль — удары наносили по ядерным объектам Ирана — как пояснили власти страны, чтобы не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Вскоре Иран ответил сотнями ракетных залпов, большая часть снарядов была перехвачена израильской ПВО. По заявлениям властей Израиля, в результате атак были убиты некоторые представители военного руководства Ирана и ученые, причастные к иранской ядерной программе. Власти обеих стран сообщили о погибших и раненных среди мирного населения.

Россия и Украина 12 и 14 июня провели обмен военнопленными. Их число не раскрывается. Российских военнослужащих разместили в Белоруссии, где оказали психологическую и медицинскую помощь. Затем их должны были перенаправить в медучреждения Минобороны для последующей реабилитации.

Россия и Украина 15 июня провели четвертый этап передачи тел погибших военнослужащих, согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле 2 июня. При этом источник российских информагентств в переговорной группе сообщил, что во время четвертого этапа Россия передала Украине 1,2 тыс. тел, а украинская сторона — ни одного.

Днем 15 июня во время атаки ВСУ на Татарстан обломки одного уничтоженного беспилотника упали на проходную автомобильного завода в Елабужском районе республики. Один человек погиб, 13 получили ранения.

Президент России Владимир Путин 13 июня провел телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он обсудил с лидерами государств обострение политической обстановки, вызванное обоюдными ударами двух государств.

Президент России Владимир Путин 14 июня провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Владимир Путин предложил посреднические услуги для урегулирования конфликта Ирана и Израиля. Дональд Трамп поддержал предложение российского президента.

Группу из 56 россиян 14 июня вывезли из Ирана на территорию Азербайджана. Среди них — режиссер Федор Бондарчук и члены его съемочной группы. В Иране Федор Бондарчук участвовал в съемках сериала по произведению братьев Стругацких «Трудно быть Богом».

Президент США Дональд Трамп заявил 12 июня о разочаровании и Россией, и Украиной, поскольку стороны до сих пор не достигли договоренностей о мире. По его словам, он близок к тому, чтобы отступить от процесса урегулирования конфликта.

12 июня на западе Индии разбился самолет Boeing 787–8 Dreamliner c 230 пассажирами и 12 членами экипажа. Лайнер упал на общежитие медицинского колледжа вскоре после взлета. По данным The New Indian Express, погибли 316 человек.

Научного сотрудника Гарвардского университета, ученого из России Ксению Петрову освободили под залог после задержания за подозрение в контрабанде эмбрионов лягушек в США, сообщило 13 июня агентство Reuters.

В США 14 июня сенатор штата Миннесота Джон Хоффман и его жена получили ранения, а член заксобрания штата Мелисса Хортман и ее муж были убиты. Губернатор Миннесоты Тим Уолц заявил, что стрельба была преднамеренной. Как сообщает AP, убийца мог выдавать себя за сотрудника правоохранительных органов.

14 июня, в день рождения американского президента Дональда Трампа, в разных странах прошли митинги несогласных с нынешней политикой администрации США. Акция носила название «Нет королям» («No Kings»).

США выступают против идеи ЕС и Великобритании снизить предельную цену на продажу российской нефти с $60 до $45 за баррель, сообщило 14 июня агентство Bloomberg.

Правительство Великобритании 14 июня опубликовало список лауреатов высших государственных наград в честь официального дня рождения короля Карла III. Среди мужчин, причисленных к ордену Британской империи: актер Гэри Олдман, фронтмен группы The Who Роджер Долтри и бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхем.

Турция с 1 июля увеличит сбор за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы до $5,83 за тонну. Налог вырастет на 15% по сравнению с нормой 2024 года. Собранные средства, как следует из заявлений властей Турции от 15 июня, пойдут на покрытие услуг, которые турецкая сторона предоставляет проходящим судам.