Минобороны: Россия вернула еще одну группу военнослужащих с Украины

Министерство обороны сообщило, что днем 14 июня российская сторона вернула еще одну группу военнослужащих с территории Украины, а взамен передала военнопленных украинской армии.

Сейчас возвращенные российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Впоследствии их доставят в медучреждения Минобороны для последующей реабилитации.

Источник российских информагентств сообщил, что между Россией и Украиной начались бессрочные санитарные обмены, в рамках которых стороны передают друг другу раненых. На переговорах в Стамбуле стороны договорились провести обмен больными, тяжелоранеными и военнослужащими до 25 лет.