ТАСС: Россия передала 1,2 тыс. тел военнослужащих, Украина — ни одного

Россия в рамках стамбульских договоренностей передала украинской стороне 1,2 тыс. тел военнослужащих ВСУ, Украине не передала ни одного. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в переговорной группе.

«Россия продолжает выполнение стамбульских договоренностей. Сегодня Украине переданы очередные 1,2 тыс. тел погибших солдат ВСУ,— сказал источник информагентств.— Украина не передала ни одного».

Украинский штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 1,2 тыс. тел военнослужащих были переданы российской стороной. Вскоре тела будут направлены идентификацию.

Обмен осуществляется по договоренностям, которые делегации России и Украины достигли во время переговоров в Стамбуле 2 июня. Тогда стороны условились провести обмены: военнопленных до 25 лет, больных и раненных пленных, а также телами военнослужащих.