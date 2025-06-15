Один человек погиб и 13 пострадали при атаке дронов ВСУ на Татарстан

Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по территории Татарстана. В результате погиб один человек, еще 13 пострадали. Об этом сообщает глава региона Рустам Минниханов.

Всем раненым оказана медицинская помощь. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Обломки БПЛА упали на здание автозавода в Елабужском районе. На месте произошел пожар, специалисты его уже ликвидировали.

По словам господина Минниханова, все предприятия и объекты жизнеобеспечения в регионе работают стабильно. Оперативные службы находятся в постоянной боевой готовности.