Турция с 1 июля увеличит на 15% стоимость прохода через Босфор и Дарданеллы

Стоимость золотого франка, который используется при расчете сборов с судов, проходящих через Босфор и Дарданеллы, с 1 июля будет увеличена на 15%, до $5,83. Об этом 15 июня, как передает NTV, объявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов.

Согласно конвенции, за проход с судна берется плата по трем пунктам — услуги санинспекции, служб спасения и лоцманские. Они рассчитываются на основании чистого тоннажа судна и номинированы в золотом франке.

«Сборы, взимаемые с судов, проходящих транзитом через проливы Босфор и Дарданеллы, в рамках Конвенции Монтре рассчитываются из чистого тоннажа судов. С 1 июля 2025 года она будет увеличена на 15% по сравнению с нормами предыдущего года и составит $5,83 (за тонну)»,— сказал Абдулкадир Уралоглу (цитата по ТАСС).

«Это увеличение очень ценно с точки зрения поддержки устойчивости государственных услуг, которые мы предоставляем в Турецком проливе»,— сказал министр. По его словам, за счет сборов государство продолжит улучшать необходимую инфраструктуру и системы мониторинга движения судов для повышения экологической безопасности. Министр напомнил, что это повышение будет четвертым с 2022 года.

Екатерина Отрашкевич