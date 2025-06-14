Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Федора Бондарчука и еще 55 россиян эвакуировали из Ирана в Азербайджан

Группу из 56 россиян вывезли из Ирана на территорию Азербайджана. Среди них — режиссер Федор Бондарчук и члены его съемочной группы. Об этом сообщает агентство «Азертадж».

Федор Бондарчук

Федор Бондарчук

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Федор Бондарчук

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам господина Бондарчука, некоторые эвакуированные россияне вылетят в Москву сегодня. Остальные — останутся в Баку и улетят позже. Эвакуации из Ирана ожидают еще 32 россиянина, сообщает посольство РФ в Баку.

В Иране Федор Бондарчук участвовал в съемках сериала по произведению братьев Стругацких «Трудно быть Богом». Он находился на территории Исламской Республики вместе с министром культуры России Ольгой Любимовой, но покинул страну до обострения обстановки. В числе эвакуированных россиян также артисты симфонического оркестра им. П. И. Чайковского.

13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». В результате ударов по целям в Иране погибли командующий КСИР Хосейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. В ответ на атаки Израиля вооруженные силы Ирана начали операцию под названием «Правдивое обещание 3», совершив массовые запуски ракет.

Фотогалерея

Последствия ответного удара Ирана по Израилю

Предыдущая фотография
Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатель с сигнальной лентой

Спасатель с сигнальной лентой

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Reuters / Itai Ron

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Иран запустил по Израилю около 200 ракет, большинство были перехвачены

Иран запустил по Израилю около 200 ракет, большинство были перехвачены

Фото: Tomer Neuberg / AP

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Фото: Tomer Appelbaum / AP

Небо над Иерусалимом

Небо над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа ПВО над Ашкелоном

Работа ПВО над Ашкелоном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Железный купол» над Тель-Авивом

«Железный купол» над Тель-Авивом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Ракетный удар по Тель-Авиву

Ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Следующая фотография
1 / 26

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатель с сигнальной лентой

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Reuters / Itai Ron

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Иран запустил по Израилю около 200 ракет, большинство были перехвачены

Фото: Tomer Neuberg / AP

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Фото: Tomer Appelbaum / AP

Небо над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа ПВО над Ашкелоном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Железный купол» над Тель-Авивом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все