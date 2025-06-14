Федора Бондарчука и еще 55 россиян эвакуировали из Ирана в Азербайджан

Группу из 56 россиян вывезли из Ирана на территорию Азербайджана. Среди них — режиссер Федор Бондарчук и члены его съемочной группы. Об этом сообщает агентство «Азертадж».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федор Бондарчук

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Федор Бондарчук

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам господина Бондарчука, некоторые эвакуированные россияне вылетят в Москву сегодня. Остальные — останутся в Баку и улетят позже. Эвакуации из Ирана ожидают еще 32 россиянина, сообщает посольство РФ в Баку.

В Иране Федор Бондарчук участвовал в съемках сериала по произведению братьев Стругацких «Трудно быть Богом». Он находился на территории Исламской Республики вместе с министром культуры России Ольгой Любимовой, но покинул страну до обострения обстановки. В числе эвакуированных россиян также артисты симфонического оркестра им. П. И. Чайковского.

13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». В результате ударов по целям в Иране погибли командующий КСИР Хосейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. В ответ на атаки Израиля вооруженные силы Ирана начали операцию под названием «Правдивое обещание 3», совершив массовые запуски ракет.