Трамп заявил, что разочарован и Россией, и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании и Россией, и Украиной, так как договоренностей о мирном решении. По его словам, он близок к тому, чтобы отступить от процесса урегулирования конфликта.

«Я очень близок к этой ситуации (к тому, чтобы выйти из процесса урегулирования конфликта — “Ъ”). Я очень разочарован в России, но я также разочарован в Украине, потому что, я думаю, можно было бы заключить сделки»,— сказал господин Трамп.

С начала мая власти США предупреждают, что могут прекратить роль посредника в урегулировании конфликта на Украине, если не увидят прогресса.

9 июня Минобороны России сообщило о проведении первого этапа обмена военнослужащими, 10-го состоялся второй этап. Точное число обменянных не раскрывалось. 12 июня Минобороны сообщило, что РФ вернула из плена третью группу российских военнослужащих.

11 июня Россия передала 1212 тел военнослужащих ВСУ, получила останки 27 российских военнослужащих. Обмен телами должен был произойти в прошлые выходные, но Украина отказалась принимать тела, заявила российская сторона.

Обмены были согласованы сторонами на последних переговорах в Стамбуле 2 июня.