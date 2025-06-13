Владимир Путин осудил Израиль за нарушение устава ООН и международного права

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он обсудил с лидерами государств обострение политической обстановки, вызванное ударами еврейского государства по иранской территории.

«Владимир Путин подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права»,— сказано в сообщении от пресс-службы Кремля. Также в разговоре с господином Пезешкианом президент России выразил соболезнования народу Ирана «в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей». Он также подчеркнул, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы.

В разговоре с премьер-министром Нетаньяху Владимир Путин заострил внимание на важности возврата к переговорному процессу. Президент выразил готовность оказать конфликтующим странам услуги посредника, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, российская сторона продолжит тесные контакты с руководствами Ирана и Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». Израильские ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. В Генштабе вооруженных сил Исламской Республики заявили, что Израиль пересек все красные линии и теперь у Тегерана нет ограничений для ответного удара.

Степан Мельчаков