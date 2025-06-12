Россия и Украина провели еще один обмен пленными военнослужащими

Минобороны сообщило, что РФ вернула из плена третью группу российских военнослужащих. Взамен Украине переданы военнослужащие ВСУ. Обмен был осуществлен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле.

Сколько человек было обменяно с каждой стороны, не уточняется. В Минобороны добавили, что российские военнослужащие находятся в Белоруссии. По возвращении в Россию они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях оборонного ведомства.

9 июня Минобороны РФ сообщило о проведении первого этапа обмена военнослужащими, 10-го состоялся второй этап. Точное число обменянных не раскрывалось. 11 июня Россия передала 1212 тел военнослужащих ВСУ, получила останки 27 российских военнослужащих. 12 июня планировалось начать санитарные обмены тяжелоранеными.