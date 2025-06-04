Буферная зона надвигается на Сумы

Днем 3 июня Минобороны России сообщило о взятии села Андреевка в Сумской области, на территории которой военные ВС РФ, как ранее заявлял Владимир Путин (см. “Ъ” от 23 мая), «ведут боевую работу» по созданию прилегающей к российскому приграничью буферной зоны безопасности от украинских обстрелов. До административного центра области города Сумы остается менее 20 км по прямой — то есть в пределах досягаемости реактивной и ствольной артиллерии, а также FPV-дронов. Это может существенно осложнить снабжение обороняющих город на северном и восточном направлениях. Напомним, по информации Минобороны РФ, Сумы превращены в крупный логистический хаб, а на промышленных предприятиях города расположены склады боеприпасов и вооружений.

Общая картина за последние недели выглядит так: зона контроля российской армии в Сумской области с середины марта значительно увеличилась и теперь включает десять населенных пунктов при ширине плацдарма в 30 км и максимальной глубине около 10 км. Российская группировка «Север» продолжает наступление на юг, в направлении Сум, ведя бои в районах населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Искрисковщина и Садки.

31 мая власти Сумской области распространили обязательную эвакуацию граждан с 202 до 213 населенных пунктов в приграничье. При этом эвакуация из почти 270-тысячной столице области до сих пор носит добровольный характер.

Неизвестно, как далеко смогут продвинуться российские войска. Несмотря на имеющиеся успехи, взятие города не может быть осуществимо без общего коллапса ВСУ в Сумской области, говорит сооснователь проекта «Ватфор», аналитик Сергей Полетаев: «В целом Сумская область — это одно из двух главных направлений сейчас (или трех, если делить Покровское и Константиновку в ДНР), но как далеко и как скоро оно может продвинуться, сейчас судить невозможно».

Дмитрий Сотак