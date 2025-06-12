«Медисорб» планирует освоить производство лекарств полного цикла

Генеральный директор фармкомпании «Медисорб» Юрий Фотеев на недавней встрече с журналистами рассказал о планах компании запустить производств лекарственных средств полного цикла. Как пояснил господин Фотеев, сегодня в России создана индустрия производства лекарственных средств, способная полностью обеспечить страну всеми видами лекарств. Однако большинство действующих веществ производятся в Китае или Индии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор компании«Медисорб» Юрий Фотеев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Генеральный директор компании«Медисорб» Юрий Фотеев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«К сожалению, в России не производим действующие вещества»,— уточнил он. Для обеспечения лекарственного суверенитета в России взят курс на создание производств действующих веществ. Для этого в «Медисорбе» на опытно-промышленном участке в Ярославле ведется разработка по синтезу действующих веществ. «В перспективе двух-трех лет страна увидит достаточно лекарственных средств, которые были созданы в России по полному циклу, начиная с действующих веществ»,— рассказал господин Фотеев.

По словам гендиректора «Медисорба», компания также ведет разработку противоонкологических препаратов. «Уже четыре препарата готовятся к трансферу на производственную площадку, далее пойдут на клинические исследования и на регистрацию. В течение двух лет мы должны будем зайти в этот большой, но очень сложный рынок»,— сообщил он.

Пермское фармацевтическое предприятие «Медисорб» основано в 1993 году, производит аналоги известных лекарств — дженерики. Как указано на сайте компании, в продуктовом портфеле — более 50 наименований препаратов и более 100 единиц продукции. Это всем известные цитрамон, анальгин, парацетамол, ибупрофен и другие. Помимо анальгетиков и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), «Медисорб» выпускает спазмолитики, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и других заболеваний. В штате компании более 500 человек. С 2020 года глава «Медисорб Групп» — Юрий Фотеев. АО «Медисорб», занимающееся собственно производством лекарств, управляется «МС Групп», владельцы АО не раскрываются. В конце 2024 года головную структуру «Медисорба» покинула кипрская Medisorb Holding LTD. Доли перешли к бывшему руководителю предприятия Владимиру Фотееву и компании, зарегистрированной в дружественной юрисдикции (ОАЭ).