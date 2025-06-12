Хлебопеки в Ростовской области увеличили выпуск «премиум» хлеба до 15%

Хлебопекарные предприятия в Ростовской области нарастили производство «премиальных» сортов хлеба. По итогам первого квартала этого года показатель в общем объеме выпуска увеличился до 15%. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на минсельхозпрод региона.

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Из сообщения следует, что в первом квартале производители выпустили 33 тыс. т. хлебобулочных изделий краткосрочного хранения. Объем премиум-продукции составил около 5 тыс. т.

По данным Ростовстата, к началу апреля 2025 года средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки достигли 95,81 руб. за килограмм, а в 2024 он стоил на 22% дешевле. Хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки подорожал за год почти на 25%, до 89,4 руб. за килограмм. Незначительно (до 5% за год) подорожал хлеб из ржано-пшеничной муки и социальный хлеб из муки первого сорта.

Мария Хоперская