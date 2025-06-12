Минниханов: День России — это день гордости за страну и ее историю

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил граждан с Днем России и опубликовал видеопоздравление в своем Telegram-канале.

Господин Минниханов заявил, что День России — день гордости за страну и ее историю. Он назвал РФ крепкой семьей, на территории которой проживает 194 народа.

«Республика Татарстан вносит заметный вклад в социально-экономическое развитие, обеспечение безопасности и технологического суверенитета России, укрепление связей с ее международными партнерами», — сообщил Рустам Минниханов.

Раис Татарстана отметил, что в условиях СВО Татарстан останется опорным регионом России и будет работать на победу. Рустам Минниханов также пожелал россиянам здоровья, бодрости духа, счастья и благополучия.

Диана Соловьёва