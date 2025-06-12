Товарооборот между Адыгеей и Беларусью вырос более чем вдвое за три года

Взаимная торговля между Адыгея и Беларусью увеличилась в 2,3 раза за последние три года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По словам главы Адыгеи Мурата Кумпилова, Беларусь стабильно входит в число ключевых внешнеэкономических партнеров республики как по общему товарообороту, так и по структуре импорта и экспорта. В 2025 году в регионе ожидают сохранение положительной динамики и рассчитывают на углубление сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства, логистики и туризма.

Адыгея также заинтересована в развитии кооперации с машиностроительным сектором Беларуси и в применении сельхозтехнологий, направленных на повышение продуктивности и качества продукции. Кроме того, стороны развивают межвузовские обмены и культурные инициативы.

В пресс-службе администрации республики отметили, что белорусские университеты готовы принимать специалистов из Адыгеи на стажировки, а туристический интерес к региону со стороны Беларуси продолжает расти.

По предварительным оценкам, валовой региональный продукт (ВРП) Адыгеи в 2024 году составил 260 млрд руб., увеличившись на 5% к предыдущему году.

Анна Гречко