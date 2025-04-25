СБП развилась до карточного уровня

Операции граждан через систему быстрых платежей (СБП) в первом квартале 2025 года снизили объем впервые за всю историю наблюдений. Снижение могло быть связано с изменениями в политике банков, которые с конца прошлого года сворачивали программы по выплате кешбэков. Однако в целом, указывают эксперты, у сервиса СБП закончился период первоначального бурного роста, дальнейшее развитие будет проходить по аналогии с карточными платежами, объемы которых исторически сезонно снижаются в первом квартале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно данным Банка России, в первом квартале 2025 года впервые произошло снижение объема операций граждан через систему быстрых платежей — на 1,3 трлн руб. за квартал, до 22,6 трлн руб. При этом снизились как переводы граждан (с 21,5 трлн до 20,2 трлн руб.), так и оплата через СБП (с 2,01 трлн до 1,95 трлн руб.). При этом ЦБ отмечает, что около 40% переводов граждан приходится на переводы между своими счетами в разных банках, которые стали доступны без комиссии в размере до 30 млн руб. в месяц в мае прошлого года.

Эксперты считают, что снижение объема переводов через СБП свидетельствует о том, что они вышли на плато и дальше будут развиваться в зависимости от состояния рынка. По словам МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексея Войлукова, переводы по картам гармонично росли на протяжении многих лет по 5–10% за квартал, в то время как переводы по СБП прибавляли ежеквартально по 20–30%. «Снижение объема переводов в первом квартале по сравнению с последним кварталом прошлого года, с одной стороны, сезонное — именно так вели себя все время объемы переводов по картам, но с другой стороны, это дополнительное подтверждение того, что переводы через СБП достигли своего потолка»,— считает он.

До последнего времени быстрый рост переводов через СБП, по его словам, обеспечивался тем, что они за счет своей простоты и дешевизны каннибализировали другие виды переводов. «Теперь такого быстрого роста в этом сегменте больше не будет, зато можно ожидать того самого гармоничного роста по 5–10% в квартал, который раньше был по картам»,— говорит Алексей Войлуков. При этом, по его словам, свою лепту в динамику показателя вносят переводы граждан между своими счетами в разных банках, что дает возможность клиентам ловить наиболее интересные акции по кешбэкам, по накопительным счетам и так далее, так что доля этих переводов будет расти, что тоже должно повлиять на рост объемов переводов через СБП.

В то же время эксперты отмечают, что на переводы граждан через СБП влияют и торговые операции. По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, динамика переводов между физлицами через СБП в значительной степени формируется активностью операций на маркетплейсах, когда клиенты переводят средства со своих банковских счетов на свои электронные кошельки на платформах, чтобы воспользоваться скидками при оплате. «В результате сегмент СБП-переводов С2С фактически становится частью торгового оборота по С2В и демонстрирует схожую динамику»,— говорит он. Кроме того, по словам председателя комиссии по безопасности финансового рынка ТПП РФ Тимура Аитова, весомая часть переводов через СБП используется фактически для покупок товаров и услуг и в тех же ТСП, но без фискальной регистрации. Поэтому, по его мнению, возможности для прогресса СБП в части переводов далеко не исчерпаны.

Вместе с тем снижение объема оплаты через СБП связано с изменениями в программах лояльности банков. «Платеж по QR-коду по определению менее удобный, и заставить граждан им пользоваться могла только очевидная выгода, а в середине прошлого года банки давали хорошие кешбэки за оплату через СБП, но к концу года начали плавно сворачивать эти программы»,— отмечает Алексей Войлуков. Это подтверждают и данные ЦБ: выплаты кешбэков за оплату по СБП начались во втором квартале прошлого года (1,2 млн шт.), достигли пика в четвертом квартале (46,6 млн шт.), а в первом квартале 2025 года этот показатель снизился до 6,6 млн шт. По мнению Алексея Войлукова, вернуть положительную динамику могут новые акции, которые банки не могут проводить постоянно, поскольку вынуждены считать деньги.

Максим Буйлов