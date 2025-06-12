Что такое рассеянный склероз

Рассеянный склероз — хроническое заболевание, при котором иммунная система атакует ткани головного и спинного мозга. Является результатом аутоиммунного разрушения миелита. Какие факторы провоцируют иммунную систему разрушать миелин — неизвестно. Предполагается, что этому способствуют генетические и средовые факторы.

Рассеянный склероз чаще всего встречается у взрослых молодого и среднего возраста. Чаще возникает у женщин, шире распространен среди жителей более высоких географических широт. Рассеянный склероз выявляется методом исключения. Распознать заболевание помогает МРТ. Однако не существует диагностических тестов, позволяющих однозначно идентифицировать рассеянный склероз.

Симптомы болезни (по данным ВОЗ, могут сильно различаться и включают):

— проблемы со зрением;

— нарушения ходьбы или равновесия;

— нарушения четкости мышления;

— онемение или слабость, особенно в ногах и руках;

— спастичность мышц;

— депрессию;

— нарушения половой функции или мочеиспускания;

— крайнюю утомляемость.

Проявления болезни:

— рецидивирующе-ремиттирирующий рассеянный склероз. Является наиболее распространенной формой заболевания. Для нее характерны периодические обострения симптомов. Затем наступает период отсутствия приступов;

— клинический изолированный синдром. Появляются неврологические нарушения, которые могут являться первыми признаками рассеянного склероза;

— вторично-прогрессирующий рассеянный склероз — после длительного периода РРРС рецидивы случаются реже, а симптомы продолжают прогрессировать без обострений или ремиссий;

— первично-прогрессирующий рассеянный склероз. В данном случае, начиная с первых симптомов заболевания, оно постепенно прогрессирует. Однако состояние пациента может ухудшаться без четко выраженных рецидивов или ремиссий.

Лечение:

Лечение рассеянного склероза подбирается индивидуально и зависит от стадии и симптомов. Его цель — уменьшить частоту и тяжесть обострений, замедлить развитие болезни и ослабить симптомы. В некоторых случаях для лечения обострений в краткосрочной перспективе применяются стероидные препараты.