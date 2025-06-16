Бизнес на высоких скоростях

В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) крупнейшие операторы связи обсудили проблемы и перспективы запуска 5G на всей территории страны. Прогнозы пока неутешительные: без доступа компаний к «золотому» диапазону частот (3,4–3,8 ГГц) развитие пятого поколения связи в стране будет непростым. Вопросы у участников рынка вызывает в целом перспективность пятого поколения связи: некоторые считают, что технология по-настоящему раскроет себя только в B2B-сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

Долго, дорого и нерентабельно

Судя по дискуссии топ-менеджеров крупнейших российских участников телеком-рынка, которая развернулась 2 июня на форуме ЦИПР в рамках демодня индустриального центра компетенций «Мобильная и фиксированная связь», запуск и масштабирование в России 5G — пятого поколения связи, которое кратно увеличит пропускную способность сетей и скорость передачи данных,— сталкивается не только с регуляторными, но и с техническими, а в перспективе — с экономическими проблемами. Последние связаны с тем, что инвестиции в развертывание 5G на частотах, утвержденных правительством,— 4400–4990 МГц — практически нецелесообразны с точки зрения затрат и не окупаются в обозримой перспективе.

«Мы сделали расчет и увидели, что, если построить широкую B2C-емкостную 5G-сеть внутри МКАД, то затраты составят около 100 млрд руб.

Если говорить о диапазоне 4900 МГц, то для окупаемости нужно примерно 30 лет. В этом диапазоне проблемы связаны с отсутствуем клиентского оборудования в широкой представленности, малой дальностью действия и плохим проникновением в помещения»,— заявил на сессии гендиректор Т2 Антон Годовиков. Он добавил, что целесообразным остается внедрение 5G в диапазоне 3500 МГц (входит в так называемый золотой диапазон частот для 5G — 3400–3800 МГц, дискуссия о возможности выделения операторам этого диапазона пока идет), «потому что только на нем имеет смысл что-то всерьез обсуждать».

Схожей позиции придерживаются и в «МегаФоне». Судя по презентации, подготовленной представителями оператора связи к ЦИПР, развертывание работающей сети 5G в Москве потребует строительства более 22,1 тыс. базовых станций связи, при этом окупаемость в течение десяти лет возможна, только если операторы поднимут тарифы на связь в 3,75 раза. «Развертывание сетей нового поколения — чрезвычайно дорогостоящий процесс. Инвестировать значительные средства только ради нишевых В2B-решений не представляется возможным»,— добавил представитель оператора.

Впрочем, судя по выступлению на ЦИПР GR-директора «МегаФона» Владимира Месропяна, у компании и вовсе наблюдается разочарование в перспективах внедрения 5G. «Нам говорили, что 5G будет совершенно новой экономикой, совершенно новой базой. Говорилось о VR/AR, тактильном интернете, массовом IoT, беспилотниках, облачном гейминге. В чем заключается реальность на сегодня: 5G — это быстрый интернет в ограниченных зонах, который пользуется спросом. Никаких прорывных приложений не появилось, с точки зрения массового абонента. Поэтому мы находимся в ситуации, когда нужна трезвая оценка того, что реально покупает абонент. AR/VR не получил массового развития. Массовый IoT — мало датчиков и низкий доход с абонента, беспилотники и телемедицина — взрывного роста не произошло, гейминг— очень нишевое применение»,— перечислял господин Месропян во время сессии на конференции, добавляя, что в B2C абонент на деле получает только высокую скорость, большой ценности в которой зачастую не видит.

Перспектива развития сети пятого поколения в России может быть не в B2C-, а в B2B-сегменте, о чем говорит пример КНР. «В части B2C практически никто из китайских операторов не увидел существенного роста ARPU (средний доход компании от одного пользователя.— “Ъ-Review”) — среднегодовой рост на уровне 2–3%. Но B2B и B2G стали основными благополучателями внедрения 5G. Именно большая емкость и скорость передачи данных дают возможности финансовому, промышленному, аграрному секторам и IT-сектору развивать уникальные продукты, которые невозможно создавать без 5G»,— подчеркнула в своем выступлении на ЦИПР гендиректор МТС Инесса Галактионова, добавив, что внедрение пятого поколения связи позволит создавать новые сценарии в телекоме, решать новые бизнес-задачи, в том числе в области умного транспорта, логистики и здравоохранения.

Китайским опытным путем

Китай действительно остается одной из ведущих стран в части внедрения и развития решений, базирующихся на пятом поколении связи: страна сейчас обладает наиболее развитой 5G-инфраструктурой. Ее развитием занимаются три крупнейших оператора связи: China Mobile, China Unicom и China Telecom.

По данным агентства «Синьхуа», сейчас в стране развернуто около 4,3 млн базовых станций 5G, а число абонентов, которым доступно пятое поколение связи, превышает 1 млрд человек.

GSMA оценивает вклад 5G в ВВП Китая в $260 млрд к 2030 году. В целом рост рынка решений, базирующихся на 5G, в сегментах B2B и B2G оценивается в 20–30% в год.

О том, что развитие сетей 5G в первую очередь имеет хорошие перспективы в B2B-сегменте, говорит и гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. «Опыт КНР, как и в целом любых зарубежных рынков, где идет внедрение 5G, показывает, что основную ценность от внедрения пятого поколения связи получает именно бизнес. Высокая скорость передачи данных, которая может и не иметь значения для рядового абонента, ценна в секторах, требующих все большей цифровизации. Это решения в области автономного транспорта, автоматизация промышленных предприятий, сельского хозяйства, а также оптимизация потребления ресурсов на инфраструктуре самих операторов»,— говорит он.

В качестве примера господин Кусков приводит совместный проект China Mobile и ZTE, запущенный несколько лет назад. По словам эксперта, 5G используется для полной автоматизации производства риса на 12 тыс. акров земли недалеко от города Даань: «Интеллектуальная ирригационная система помогает снова сделать истощенную почву плодородной, в то время как дистанционно управляемая техника и БПЛА сделали работу фермы более эффективной, производительной и устойчивой».

При этом, судя по отчету Huawei за 2024 год, крупному и среднему бизнесу уже давно тесно в рамках четвертого поколения связи. Из документа следует, что сегмент B2B перестал довольствоваться базовым доступом в интернет. Ключевые отрасли — медицина, энергетика, промышленность, транспорт — требуют от поставщиков комплексных цифровых решений, заточенных под их уникальные задачи. «Предприятиям нужны не просто каналы связи, а, например, развертывание частных 5G-сетей на территории, обработка данных с камер на периферии сетей (Edge Computing), системы AI-аналитики производственного брака или глубокая интеграция с корпоративными ERP-системами»,— говорится в отчете.

Операторы нашли опоры для роста

Опрошенные «Ъ-Review» участники российского телеком-рынка напоминают, что широкое внедрение 5G в России должно, во-первых, решить проблему истекающей емкости сетей четвертого поколения, без чего невозможно будет справиться с растущим мобильным трафиком. Во-вторых, дать импульс развитию новых сервисов в сегментах B2B и B2G, особенно если речь идет о развитии IoT-продуктов и индустриальных сетей, в том числе беспилотных систем, умных городов, медицины и логистики. Рост ARPU при предоставлении сервиса на сетях 5G составляет примерно 15–25%. «При этом он наблюдается именно в сегментах B2B и B2G, которые являются драйверами роста, поэтому строятся точечно там, где это необходимо»,— добавляют в T2.

В B2B-сегменте есть запрос на частные сети 5G для широкого спектра задач — начиная от подключения большого количества IoT-устройств и заканчивая автономной и удаленно управляемой техникой, что позволит обеспечить новый уровень производительности и безопасности, перечисляет представитель «Вымпелкома».

С этим соглашается и вице-президент—директор по стратегическому развитию «Ростелекома» Алеся Мамчур.

По ее словам, с 5G появится очень качественная почва для развития любых цифровых сервисов.

То, что на этой почве «будет прорастать», станет новым источником роста и для операторов связи, и для бизнеса.

Впрочем, глобально широкое внедрение 5G поможет решить стратегическую задачу, которая сейчас стоит перед всей российской телеком-индустрией. Судя по словам экспертов, рост традиционного телекома ограничен: в B2С-сегменте конкуренция между операторами высока, что стимулирует искать новые ниши и возможности, в частности в B2B.

Этот довод подтверждается цифрами: по данным Telecom Daily, по итогам 2024 года уровень проникновения услуг мобильной связи составил 180%, то есть на каждого россиянина приходится 1,8 сим-карты, а средний чек на мобильную связь вырос всего на 3,9%, до 391 руб., при инфляции 9,52%.

«Широкое внедрение 5G в России поможет отрасли переосмыслить телеком, пересобрать его, предложив абонентам и бизнесу новые решения, которые будут представлять собой синергию качественных телеком-услуг, а также современных, удобных и прикладных цифровых сервисов. Это создаст новые точки роста для бизнеса и государства»,— резюмировал представитель МТС.

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Софья Шпакова