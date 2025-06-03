Диапазон на вес золота

В рамках ЦИПР-2025 операторы МТС, T2, «Вымпелком» и «МегаФон» представили свои оценки затрат на запуск сети пятого поколения в Москве. Компании считают, что это обойдется им в сумму от 100 млрд до 106 млрд руб. А предлагаемые на данный момент частоты 5G требуют в полтора раза больше базовых станций, чем при работе на «золотом диапазоне», который сейчас занят силовыми структурами и спецслужбами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с оценками операторов «большой четверки» по внедрению пятого поколения мобильной связи (5G) на российском рынке мобильных услуг, представленными на одной из сессий ЦИПР в Нижнем Новгороде 3 июня. По оценке T2, «Вымпелкома» и МТС, затраты на создание сети 5G в Москве составят 100 млрд руб. По оценке «МегаФона» — 106 млрд руб. При таких показателях окупаемость проекта, по оценкам компаний, может составить от 20 до 30 лет. Также операторы сошлись на том, что планируемые к использованию полосы частот (4,8–4,99 ГГц) не оптимальны: для такой сети потребуется примерно в полтора раза больше базовых станций по сравнению с «золотым диапазоном» (3,4–3,8 ГГц), остающимся пока недоступным. По данным «МегаФона», для развертывания полноценной 5G-сети в предлагаемом диапазоне потребуется установка больше 22 тыс. базовых станций одним оператором.

«Золотой диапазон» считается оптимальным для внедрения 5G, но в России он занят силовыми структурами. Операторы связи долгое время претендуют на него, так как использование такого диапазона более выгодно, чем определенного в стратегии развития отрасли связи до 2035 года в 4,8–4,99 ГГц (с потенциалом расширения до 4,4–4,99 ГГц). Разыгрываться они будут в формате двух аукционов, цена каждого из которых превысит 20 млрд руб., однако точная методика проведения аукционов пока не разработана.

Присутствовавший на сессии глава Минцифры Максут Шадаев добавил, что власти стремятся разработать решения, чтобы все деньги, которые Минцифры получит на аукционах, пошли на поддержку строительства 5G: «В 100 млрд мы оцениваем создание сети в Москве, 25% мы пока планируем вернуть операторам».

В «Вымпелкоме» “Ъ” сообщили, что у предлагаемого диапазона есть проблемы с ЭМС (электромагнитной совместимостью), при этом «как с существующими пользователями этого спектра внутри страны, так и в рамках приграничной координации с соседними странами».

Это создает сложности с обеспечением стабильной и качественной работы сетей, так как возможны взаимные помехи. В Т2 называют среди минусов 4,9 ГГц малую дальность действия и отсутствие покрытия внутри помещений (indoor). По данным же МТС, не больше 3% смартфонов сегодня поддерживает 5G в этом диапазоне.

Дороговизна и сложность выстраивания 5G в предлагаемом диапазоне напрямую связана с тарифами за мобильные услуги. В мире, по подсчетам T2, средний доход с одного пользователя на сетях пятого поколения показывает рост в 15–20% в год. В свою очередь, «МегаФон» предлагает в качестве повышения сроков окупаемости 5G ускорение роста тарифов в 3,75 раза, ссылаясь на то, что в Европе тарифы в четыре-пять раз выше, а в США — в восемь-десять раз.

Как считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, для операторов окупаемость затрат стала проблематичной, так как «когда они переходили с диапазона 3G в LTE (4G), то оставляли цены на том же уровне и с безлимитными планами». При переходе на более высокий стандарт цена должна быть выше, соглашается он.

Филипп Крупанин