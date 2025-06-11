Воронежский завод «172 ЦАРЗ» выставили на продажу за 489 млн рублей
Имущественный комплекс воронежского АО «172 центральный автомобильный ремонтный завод» (ЦАРЗ, входит в головную компанию Минобороны по ремонту автобронетехники АО «Спецремонт») выставлен на продажу в рамках процедуры банкротства. Это следует из данных «Федресурса». Торги назначены на 24 июля.
Начальная цена лота составляет 489,3 млн руб. Шаг аукциона — 24,5 млн руб., задаток — 5 млн. В состав имущественного комплекса входят земельный участок, объекты недвижимости и оборудование, автомобили, спецтехника, база данных и прочие активы, расположенные на территории завода.
В марте этого года конкурсный управляющий должника повторно выставлял на продажу семь лотов с дебиторской задолженностью компании. Общая стоимость лотов составила порядка 10 млн руб. Крупнейший — право требования к АО «22 БТРЗ» на сумму 20,9 млн руб. Следом шли права требования к АО «261 Ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего» на 5,2 млн руб. и к АО «9 ЦАРЗ» на 2,5 млн руб. Продавались также права требования до 1 млн. руб.: к АО «2048 ЦИБ», АО «751 Ремонтный завод средств заправки и транспортировки горючего», ООО «Медстар» и ИП Константин Васильевич Белоусов.
Право требования к АО «751 Ремонтный завод средств заправки и транспортировки горючего» выкупило московское АО «Ремвооружение» за 1,7 млн руб. при начальной в 1,78 млн. О реализации остальных лотов не сообщалось.
Арбитражный суд Воронежской области признал ЦАРЗ банкротом в начале 2022 года. Крупнейшим кредитором являлось головное АО «Спецремонт». Также значительные требования были предъявлены другими оборонными структурами: АО «Гарнизон», АО «75 арсенал», 81 центральной инженерной базой. На гражданских кредиторов ранее приходилось лишь около 60 млн руб. из 320 млн руб. требований. 10 января этого года конкурсное производство было продлено еще на шесть месяцев.