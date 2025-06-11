Воронежский завод «172 ЦАРЗ» выставили на продажу за 489 млн рублей

Имущественный комплекс воронежского АО «172 центральный автомобильный ремонтный завод» (ЦАРЗ, входит в головную компанию Минобороны по ремонту автобронетехники АО «Спецремонт») выставлен на продажу в рамках процедуры банкротства. Это следует из данных «Федресурса». Торги назначены на 24 июля.

Начальная цена лота составляет 489,3 млн руб. Шаг аукциона — 24,5 млн руб., задаток — 5 млн. В состав имущественного комплекса входят земельный участок, объекты недвижимости и оборудование, автомобили, спецтехника, база данных и прочие активы, расположенные на территории завода.

В марте этого года конкурсный управляющий должника повторно выставлял на продажу семь лотов с дебиторской задолженностью компании. Общая стоимость лотов составила порядка 10 млн руб. Крупнейший — право требования к АО «22 БТРЗ» на сумму 20,9 млн руб. Следом шли права требования к АО «261 Ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего» на 5,2 млн руб. и к АО «9 ЦАРЗ» на 2,5 млн руб. Продавались также права требования до 1 млн. руб.: к АО «2048 ЦИБ», АО «751 Ремонтный завод средств заправки и транспортировки горючего», ООО «Медстар» и ИП Константин Васильевич Белоусов.

Право требования к АО «751 Ремонтный завод средств заправки и транспортировки горючего» выкупило московское АО «Ремвооружение» за 1,7 млн руб. при начальной в 1,78 млн. О реализации остальных лотов не сообщалось.

Арбитражный суд Воронежской области признал ЦАРЗ банкротом в начале 2022 года. Крупнейшим кредитором являлось головное АО «Спецремонт». Также значительные требования были предъявлены другими оборонными структурами: АО «Гарнизон», АО «75 арсенал», 81 центральной инженерной базой. На гражданских кредиторов ранее приходилось лишь около 60 млн руб. из 320 млн руб. требований. 10 января этого года конкурсное производство было продлено еще на шесть месяцев.

Анна Швечикова