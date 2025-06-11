Чем известен губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

На фоне беспорядков в Лос-Анджелесе разворачивается конфликт президента США Дональда Трампа с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, который подал в суд на американского лидера после решения ввести в штат нацгвардию. Подробности карьеры губернатора, которого наблюдатели уже называют лидером оппозиции,— в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Фото: Noah Berger / AP Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Фото: Noah Berger / AP

Гэвин Кристофер Ньюсом родился 10 октября 1967 года в Сан-Франциско. В 1989 году окончил Университет Санта-Клара, получив степень бакалавра политологии. В 1991 году занялся бизнесом. При финансовой поддержке миллиардера и композитора Гордона Гетти основал винодельческую компанию PlumpJack Associates LP, открыв в родном Сан-Франциско первый винный магазин PlumpJack. К началу 2000-х владел 11 предприятиями и пятью ресторанами, состояние оценивалось в $7 млн.

Член Демократической партии. В 1998 году избран в городской совет Сан-Франциско. В 2003-м победил на выборах мэра Сан-Франциско. Боролся с бездомностью, введя программу «Забота, а не деньги», дал старт городской системе здравоохранения для малообеспеченных и незастрахованных граждан, а также разрешал однополые браки в обход закона штата. Переизбран в 2007-м.

В 2010 году журнал Same Point назвал господина Ньюсома «Самым социальным мэром Америки». В том же году он был избран вице-губернатором Калифорнии. В 2012–2013 годах вел телешоу The Gavin Newsom Show, в котором интервьюировал известных жителей штата. На посту вице-губернатора выступал с инициативой отмены смертной казни, легализации марихуаны, провел несколько реформ в Калифорнийском университете, связанных с поддержкой студентов. Переизбран в 2014-м.

В 2018 году победил на выборах губернатора Калифорнии. В 2020–2021 годах республиканские чиновники инициировали кампанию по отзыву Гэвина Ньюсома с поста за его лояльную политику в отношении мигрантов, введение строгих мер изоляции во время пандемии COVID-19 и неэффективного расходования бюджета программы помощи по безработице. Инициатива не набрала необходимого количества голосов.

В 2021 году объявил о своем намерении сделать Калифорнию «убежищем» для абортов, а в 2022 году объявил Калифорнию первым «штатом-убежищем» для трансгендерной молодежи («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ). В том же году избран на второй срок.

В 2019 году совершил первую международную поездку в качестве губернатора в Сальвадор. В ходе поездки заявил, что «отношения Калифорнии с Центральной Америкой являются ключом к будущему штата». В 2023-м неделю провел в Китае. Встречался с председателем КНР Си Цзиньпином, обсуждал торговые отношения и изменение климата.

Летом 2024 года журнал The Economist назвал Гэвина Ньюсома одной из возможных замен Джозефа Байдена в качестве кандидата от Демпартии на выборах президента США.

В январе 2025 года вводил в штате чрезвычайное положение на фоне лесных пожаров, назвав их крупнейшим бедствием в истории США. Дональд Трамп обвинял в пожарах «некомпетентный дуэт» Джо Байдена и Гэвина Ньюсома и призывал к отставке губернатора Калифорнии.

Женат на актрисе и режиссере Дженнифер Сибель, которая была одной из обвинительниц продюсера Харви Вайнштейна в уголовном процессе о сексуальном насилии. У пары четыре ребенка.